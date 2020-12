WhatsApp में ऐसे शेड्यूल करें अपने मैसेज, तय समय और दिन पर अपने आप हो जाएंगे सेंड

पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) में रोजाना करोड़ों मैसेज भेजे जाते हैं। इस एप के जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसके जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं और किसी खास अवसर जैसे जन्मदिन या एनिवर्सरी पर अपने प्रियजनों को बधाई मैसेज भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले हमें याद होता है कि कल किसी व्यक्ति को मैसेज करना है, लेकिन दूसरे दिन हम भूल जाते हैं।

ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज शेड्यूल (Schedule Message) कर पाएं तो। आज हम आपको ऐसी ही एक ट्रिक के बारे में बताने जा रहेे हैं, जिससे आप WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल कर पाएंगे और वह मैसेज तय समय और तारीख पर उस व्यक्ति को फॉरवर्ड हो जाएगा।

Android स्मार्टफोन्स के लिए

एंड्रायड स्मार्टफोन्स में WhatsApp पर मैसेज शेड्यूल करने के लिए आपको एक एप डाउनलोड करनी होगी। गूगल प्ले स्टोर ऐसी बहुत सी थर्ड पार्टी एप्स मौजूद हैं। इनमें से एक एप है Skedit। इस एप को डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें और साइन अप करें। इसमें लॉगइन करनें के बाद जब आप इसके मैन्यू में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप का Option नजर आएगा, उस पर टैप करें। इसके बाद एप आपसे कुछ permission मांगेगी। इसके बाद आपको Enable Accessibility पर टैप कर करना होगा। इसके बाद यूज सर्विस पर क्लिक करें।

ऐसे शेड्यूल करें मैसेज

उपरोक्त टिप्स फॉलो करने के बाद आपको जिसे भी व्हाट्सएप पर मैसेेज शेड्यूल करना चाहते हैं, उस कॉन्टैक्ट का नाम डालें। इसके बाद जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसे टाइप करें। इसके बाद मैसेज भेजने का समय और दिन सेट करें। आप इसमें शेड्यूल मैसेज को रिपीट करना चाहते हैं या नहीं यह भी सेट कर सकते हैं।

भेजने से पहले कर सकते हैं चेक

कई बार जल्दबाजी में हमसे मैसेज गलत भी टाइप हो जाता है। ऐसे में आप मैसेज भेजने से पहले उसे चेक भी कर सकते हैं। यहां आपको Ask Me Before Option भी मिलता है। इसमें सभी जरूरी चीजे भरने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिकली व्हाट्सएप पर चला जाएगा।

Iphone में कैसे करें शेड्यूल

व्हाट्सएप में मैसेज शेड्यूल करने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह कोई एप नहीं है। हालांकि आईफोन में आप Siri और शॉर्टकट एप्स के जरिए यह काम कर सकते हैं। अगर आपके फोन में शॉर्टकट एप नहीं है तो एप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। इसके बाद बॉटम में दिए गए ऑटोमेशन टैब पर क्लिक करें। इसके बाद टॉप में राइट साइड में आपको+ का आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करें। फिर Create Personal Automation पर क्लिक करें। अब टाइम शेड्यूल करने के लिए टाइम ऑफ डे पर टैप कर समय और दिन सिलेक्ट करें।

ये स्टेप भी करने होंग फॉलो

समय और दिन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद एड एक्षन पर टैप कर सर्च बार में टेक्स्ट लिखकर उसे सिलेक्ट लिखें और अपना मैसेज टाइप करें। मैसेज टाइप करने के बाद टेक्स्ट फील्ड के नीचे मौजूद $ आइकॉन पर टैप करें, फिर व्हाट्सएप सर्च करें। इसके बार एक्षन लिस्ट में जाकर सेंड मैसेज वाया व्हाट्सएप् सिलेक्ट करें और जिस कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजना है उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिकली व्हाट्सएप पर चला जाएगा।