HTC एक बार फिर भारतीय मार्केट में करने जा रही वापसी, HTC Desire 19 + हो सकता है लॉन्च

नई दिल्ली: ताइवान की मोबाइल मेकर कंपनी HTC अपने नए स्मार्टफोन के साथ एक बार फिर भारतीय मार्केट में कमबैक करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर पोस्ट किया है। इस 36 सकेंड के वीडियो में कंपनी ने अपने अब तक के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया और आने वाले स्मार्टफोन की अधिकारिक पुष्टि भी की है।

HTC Desire 19 Plus भारत में हो सकता है लॉन्च

टीजर में दिखाए गए झलक में कंपनी के आने वाले स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप डिस्प्ले देखा जा सकता है। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है कि फोन को इसी साल 2019 में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो HTC Desire 19 Plus को भारत में लॉन्च किया जा सकता है जिसे इसी साल जून में ताइवान में लॉन्च किया गया था। हालांकि की टीजर में स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी गई है।

Hello India! Our journey of innovation continues.



Can you guess what's coming next?#htcIndia pic.twitter.com/bTavBjvcUw