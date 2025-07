बार चुनाव! मुरादाबाद में 21 पदों के लिए 2423 अधिवक्ता कर रहे मतदान, अध्यक्ष पद पर दो दिग्गजों के बीच सीधी टक्कर

2423 advocates are voting for 21 posts in Moradabad: मुरादाबाद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव का बिगुल बज चुका है। मंगलवार सुबह से ही जिला तहसील परिसर में अधिवक्ताओं की लंबी कतारें नजर आईं, जहां कुल 2423 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। बुधवार 30 जुलाई को मतगणना की जाएगी, जिसके बाद 21 पदों पर चुने गए नए पदाधिकारी सामने आएंगे।