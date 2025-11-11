एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला बदमाश मारा गया, साथी भी एनकाउंटर में ढेर, एसएसपी की जैकेट में धंसी गोली

मुरादाबाद में पुलिस और मेरठ एचडीएफसी यूनिट में दो बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधियों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दोनों के रूप में हुई है। आसिफ पर एक लाख का इनाम था जबकि दीनू पर 50000 का इनाम नाम था।
टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली थी, जिसमें उसे सजा हो चुकी थी। लेकिन वह फरार चल रहा था । उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से एक करोड़ के रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या लूट, डकैती के 86 मामले दर्ज थे। जबकि दीनू पर 35 मुकदमा दर्ज।
कटघर थाना के बरवाला माजरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर ने 27 सितंबर 2025 को केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनसे फोन पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। कॉल करने वाले ने अपना नाम आसिफ उर्फ टिड्डा बताया था। आसिफ पर एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने एक लाख का इनाम घोषित किया था, जबकि दीनू पर 50 हजार रुपये का इनाम हुआ था।इसके बाद से पुलिस आसिफ और उसके साथी की तलाश में जुटी थी।
मूलरूप से गाजियाबाद के भोजपुर के कलछीना का आसिफ उर्फ टिड्डा मेरठ के रसीद नगर में रह रहा था। मेरठ के सरुरपुर क्षेत्र के खिवाई गांव निवासी दीनू के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ मेरठ यूनिट और मुरादाबाद पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी।
सोमवार की रात करीब आठ बजे दोनों के मुरादाबाद में होने की जानकारी मिली। एसएसपी सतपाल अंतिल के नेतृत्व में मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ दोनों की घेराबंदी में जुटी थी। पता चला कि बदमाश कार लेकर भोजपुर क्षेत्र में गोट रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी दी। गोली एसएसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिसमें वह बच गए।
जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश को दो-दो बोली लगीं। जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बदमाशों की कार से कार्बाइन, तीन पिस्टल, कारतूस बरामद किए हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि आसिफ पर लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती समेत 65 और दीनू पर 22 मुकदमे दर्ज हैं।
