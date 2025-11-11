एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला बदमाश मारा गया, साथी भी एनकाउंटर में ढेर, एसएसपी की जैकेट में धंसी गोली

कटघर थाना के बरवाला माजरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर ने 27 सितंबर 2025 को केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनसे फोन पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। कॉल करने वाले ने अपना नाम आसिफ उर्फ टिड्डा बताया था। आसिफ पर एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने एक लाख का इनाम घोषित किया था, जबकि दीनू पर 50 हजार रुपये का इनाम हुआ था।इसके बाद से पुलिस आसिफ और उसके साथी की तलाश में जुटी थी।