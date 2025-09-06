Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Aaj Ka Mausam: कभी धूप, कभी बारिश! सितंबर में मौसम की आंख-मिचौली से जूझेगा उत्तर प्रदेश

Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अगले चार दिनों तक हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी, जबकि 10-11 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 06, 2025

Aaj Ka Mausam up weather forecast heavy rain alert
Aaj Ka Mausam: कभी धूप, कभी बारिश! AI Generated Image

Aaj Ka Mausam in UP: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं धूप खिल रही है तो कहीं अचानक बारिश दस्तक दे रही है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अचानक आसमान में बादल छा गए और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। इसके बाद मौसम में नमी और उमस और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

चार दिन तक मौसम जस का तस रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार, 6 सितंबर से 9 सितंबर तक प्रदेश का मौसम लगभग स्थिर रहेगा। इस दौरान कहीं भारी बारिश की संभावना नहीं है। केवल पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। यानी अगले चार दिनों तक प्रदेश में मौसम की स्थिति न तो ज्यादा बिगड़ेगी और न ही पूरी तरह साफ होगी।

ये भी पढ़ें

हैवानियत की हदें पार, पिता ने 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पहले भी दो बार की थी घिनौनी हरकत
मुरादाबाद
image

6 से 9 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना

6 सितंबर को पूरे प्रदेश के दोनों हिस्सों यानी पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। 7 सितंबर को भी यही स्थिति रहेगी। वहीं 8 और 9 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

10 सितंबर से मौसम में बड़ा बदलाव

10 सितंबर से मौसम का रुख पूरी तरह बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन वहां भी हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 11 सितंबर को भी इसी तरह का मौसम पूर्वानुमान है। यानी लगातार दो दिन पूर्वी यूपी के जिलों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है।

बारिश थमने से बढ़ा तापमान

प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश थमने के बाद अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आगरा ताज क्षेत्र में 43.2 मिमी की मध्यम बारिश हुई, जबकि उरई और हमीरपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इटावा और बरेली में हल्की बारिश हुई, वहीं बाराबंकी, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी में बहुत हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। लखनऊ में भी हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस ने परेशानी बढ़ाई।

कुल मिलाकर मौसम का मिला-जुला असर

कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का मूड बेहद नाज़ुक और बदलता हुआ है। लोग कभी अचानक बरसात का मज़ा ले रहे हैं तो कभी चिलचिलाती धूप और उमस का सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूर्वी यूपी के जिलों को अलर्ट पर रहना होगा क्योंकि वहां भारी बारिश परेशानी बढ़ा सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Aaj Ka Mausam: कभी धूप, कभी बारिश! सितंबर में मौसम की आंख-मिचौली से जूझेगा उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट