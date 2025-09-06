Aaj Ka Mausam: कभी धूप, कभी बारिश! सितंबर में मौसम की आंख-मिचौली से जूझेगा उत्तर प्रदेश

Aaj Ka Mausam in UP: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं धूप खिल रही है तो कहीं अचानक बारिश दस्तक दे रही है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अचानक आसमान में बादल छा गए और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। इसके बाद मौसम में नमी और उमस और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग के अनुसार, 6 सितंबर से 9 सितंबर तक प्रदेश का मौसम लगभग स्थिर रहेगा। इस दौरान कहीं भारी बारिश की संभावना नहीं है। केवल पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। यानी अगले चार दिनों तक प्रदेश में मौसम की स्थिति न तो ज्यादा बिगड़ेगी और न ही पूरी तरह साफ होगी।
6 सितंबर को पूरे प्रदेश के दोनों हिस्सों यानी पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। 7 सितंबर को भी यही स्थिति रहेगी। वहीं 8 और 9 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
10 सितंबर से मौसम का रुख पूरी तरह बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन वहां भी हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 11 सितंबर को भी इसी तरह का मौसम पूर्वानुमान है। यानी लगातार दो दिन पूर्वी यूपी के जिलों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है।
प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश थमने के बाद अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आगरा ताज क्षेत्र में 43.2 मिमी की मध्यम बारिश हुई, जबकि उरई और हमीरपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इटावा और बरेली में हल्की बारिश हुई, वहीं बाराबंकी, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी में बहुत हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। लखनऊ में भी हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस ने परेशानी बढ़ाई।
कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का मूड बेहद नाज़ुक और बदलता हुआ है। लोग कभी अचानक बरसात का मज़ा ले रहे हैं तो कभी चिलचिलाती धूप और उमस का सामना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूर्वी यूपी के जिलों को अलर्ट पर रहना होगा क्योंकि वहां भारी बारिश परेशानी बढ़ा सकती है।