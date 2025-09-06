Aaj Ka Mausam: कभी धूप, कभी बारिश! सितंबर में मौसम की आंख-मिचौली से जूझेगा उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश थमने के बाद अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आगरा ताज क्षेत्र में 43.2 मिमी की मध्यम बारिश हुई, जबकि उरई और हमीरपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इटावा और बरेली में हल्की बारिश हुई, वहीं बाराबंकी, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी में बहुत हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। लखनऊ में भी हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस ने परेशानी बढ़ाई।