UP Crime: हिंदू युवतियों से दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन का खेल, फर्जी आईडी से युवतियों को बनाता था निशाना

UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद में फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर हिंदू युवतियों को बहलाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश में आरोपी मोहम्मद रागिब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मुरादाबाद•Jun 16, 2025 / 10:54 am• Mohd Danish

UP Crime: हिंदू युवतियों से दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन का खेल..

Accused of converting girls by luring them in UP: इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर हिंदू युवतियों से दोस्ती करने और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले आरोपी मोहम्मद रागिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें उसने यह भी कबूला है कि उसका मकसद देश में दंगा भड़काना था।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार, आरोपी ने ‘मुरादाबाद 8988’ नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, जिसके जरिए वह देश विरोधी और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट करता था। साइबर सेल ने मामले की जांच कर आरोपी को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। फर्जी दस्तावेज से बनाई सोशल मीडिया आईडी रागिब, जो कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिल इलाके का निवासी है, ने पूछताछ में बताया कि उसने पहले ‘हैदरी दल मुरादाबाद’ नाम से आईडी बनाई थी, बाद में इसका नाम बदलकर ‘मुरादाबाद 8988’ कर दिया। इस आईडी का इस्तेमाल वह हिंदू लड़कियों को फंसाने और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से चार फर्जी आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। कॉल डिटेल खंगालने पर कई संदिग्ध नंबर भी सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दंगों की साजिश और ग्रुप में शामिल अन्य लोग पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह अकेला नहीं था। उसके ग्रुप में कई लोग शामिल हैं जो मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे थे। इनका उद्देश्य युवतियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराना और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। एक युवती को कर चुका था तैयार रागिब ने बताया कि उसने सिविल लाइंस क्षेत्र की एक युवती से दोस्ती कर उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर बातचीत शुरू की। धीरे-धीरे वह उसे हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने लगा और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कर लिया। आरोपी ने कबूला कि वह जल्द ही युवती का धर्म परिवर्तन कराने वाला था। अदालत में पेश, जेल भेजा गया एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उसकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। मामले में और भी नाम सामने आने की संभावना है।