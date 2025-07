कारोबारी की मौत पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, भाजपा किसी की सगी नहीं… और कुछ नहीं कहना है।

Akhilesh Yadav took jibe at death of businessman moradabad up: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंडी समिति की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद एक आढ़ती की आत्महत्या ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मंगलवार रात छत से कूदकर जान देने वाले चेतन सैनी की मौत के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है तो सत्ता पक्ष बचाव में उतर आया है। भाजपा नेता के भाई की मौत के मामले ने अब प्रशासनिक कार्रवाई से होते हुए राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है।