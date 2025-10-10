Patrika LogoSwitch to English

आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! कोच में मची अफरा-तफरी, यात्रियों ने चिल्लाते हुए ट्रेन से लगाई छलांग

Moradabad News: आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर लीक और धमाके से अफरा-तफरी मच गई। घबराए यात्री ट्रेन से कूद गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। रेलवे पुलिस ने सिलिंडर जब्त कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Oct 10, 2025

आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! AI Generated Image

Ala hazrat express gas cylinder explosion: यूपी के अमरोहा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली से मुरादाबाद जा रही आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन (14312) में अचानक गैस सिलिंडर लीक होने से धमाका हो गया। यह घटना ट्रेन के जनरल कोच में हुई, जहां गैस लीक होते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग घबराहट में ट्रेन से कूद पड़े, जिससे कई यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। इस बीच भगदड़ से पूरे प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी ट्रेन

घटना बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है। जब आला हजरत एक्सप्रेस दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जनरल डिब्बे में सवार एक अज्ञात यात्री पांच किलो का पेट्रोमैक्स गैस सिलिंडर लेकर यात्रा कर रहा था। सिलिंडर को बर्तनों के कट्टे में छिपाया गया था। जैसे ही ट्रेन अमरोहा स्टेशन के पास पहुंची, सिलिंडर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और अचानक एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनते ही कोच में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई।

यात्रियों ने जान बचाने को लगाई छलांग

धमाके के बाद यात्री घबराकर इधर-उधर भागने लगे। ट्रेन जैसे ही अमरोहा स्टेशन पर रुकी, कई लोग चिल्लाते हुए कोच से बाहर कूदने लगे। अफरा-तफरी में धक्का-मुक्की के कारण कई यात्री घायल हो गए। कुछ ही पलों में प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी का नजारा था। हालांकि, जीआरपी और आरपीएफ की टीम पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थी, जिन्होंने तत्काल कोच को खाली कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

सतर्क रेलवे कर्मियों ने खोला सिलिंडर का राज

ट्रेन के गार्ड हेतराम आजाद ने तुरंत सूचना जीआरपी और आरपीएफ को दी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही अधिकारियों ने जांच शुरू की और सिलिंडर को कब्जे में ले लिया। बताया गया कि जब सिलिंडर को बाहर निकाला गया, तब उसमें से गैस का रिसाव नहीं हो रहा था। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए करीब 25 मिनट तक ट्रेन को स्टेशन पर रोके रखा।

अज्ञात यात्री की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद सिलिंडर लेकर जाने वाला यात्री मौके से गायब हो गया। रेलवे पुलिस अब उसकी पहचान और ठिकाने की खोज में जुटी है। आरपीएफ चौकी इंचार्ज विरेंद्र मीणा ने बताया कि गैस सिलिंडर लेकर जा रहे अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच तेजी से की जा रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

यात्रियों में डर का माहौल

जैसे ही स्टेशन पर अफवाह फैली कि ट्रेन में विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, यात्रियों में डर फैल गया। प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन रुकी थी और वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आरपीएफ और रेलवे पुलिस के सतर्कता कदमों से बड़ी घटना टल गई। जांच के बाद यात्रियों को आश्वस्त कर ट्रेन को आगे रवाना किया गया।

खुफिया विभाग भी हुआ अलर्ट

धमाके और गैस लीक की सूचना मिलते ही अमरोहा की खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। एलआईयू और इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी तुरंत स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। उच्चाधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट दी गई ताकि किसी संभावित सुरक्षा खतरे का तुरंत आकलन किया जा सके। फ़िलहाल मामला गंभीरता से जांच के अधीन है और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है।

10 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! कोच में मची अफरा-तफरी, यात्रियों ने चिल्लाते हुए ट्रेन से लगाई छलांग

