आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! कोच में मची अफरा-तफरी, यात्रियों ने चिल्लाते हुए ट्रेन से लगाई छलांग

घटना बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे की बताई जा रही है। जब आला हजरत एक्सप्रेस दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जनरल डिब्बे में सवार एक अज्ञात यात्री पांच किलो का पेट्रोमैक्स गैस सिलिंडर लेकर यात्रा कर रहा था। सिलिंडर को बर्तनों के कट्टे में छिपाया गया था। जैसे ही ट्रेन अमरोहा स्टेशन के पास पहुंची, सिलिंडर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और अचानक एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनते ही कोच में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई।