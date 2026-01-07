वेस्ट यूपी भाजपा में दरार के संकेत? मुरादाबाद में आमने-सामने होकर भी नहीं मिले प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष

UP BJP Tension: भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंदरूनी खींचतान के संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर पहले ही विवादों में घिरे पंकज चौधरी अब वेस्ट यूपी भाजपा अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के साथ कथित तल्ख रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं। पार्टी के भीतर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पश्चिमी यूपी में नेतृत्व को लेकर संतुलन बिगड़ रहा है।