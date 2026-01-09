9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

Moradabad Crime: मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब खाना न मिलने पर पति ने फावड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 09, 2026

moradabad husband kills wife over food dispute

फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या | Image Video Grab

Husband kills wife Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवापुर मोहल्ले में बृहस्पतिवार शाम एक युवक ने मामूली घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

खाना न मिलने पर भड़का पति

पुलिस के अनुसार, देवापुर निवासी राजू सैनी ने अपनी पत्नी पूनम (40) से घर लौटते ही खाना मांगा था। पत्नी द्वारा यह कहे जाने पर कि अभी खाना नहीं बना है, राजू आग-बबूला हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उसने पास में रखा फावड़ा उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

पशुशाला में हुआ खूनी संघर्ष, मौके पर ही मौत

यह पूरी घटना घर के पास बनी घेर यानी पशुशाला में हुई, जहां पूनम पशुओं के लिए चारा तैयार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजू ने एक के बाद एक तीन वार किए, जिससे पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि शव के पास ही बैठा रहा।

शराब को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद

एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से शराब पीने को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद राजू बिना खाना खाए घर से निकल गया और दिनभर खेत पर काम करता रहा।

शाम को लौटते ही दोबारा हुआ झगड़ा

शाम करीब पांच बजे राजू जब घर लौटा तो पत्नी घर में नहीं मिली। तलाश करने पर वह पशुशाला में मिली। यहीं खाना देने की बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई और पूनम की जान चली गई।

पुलिस ने आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीओ कटघर वरुण कुमार और थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी राजू सैनी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, परिवार में मातम

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका पूनम के दो बेटे और दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

बेटी की तहरीर पर केस दर्ज

एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। मृतका की बेटी की तहरीर पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नैनीताल से दिल्ली जाते वक्त मुरादाबाद में रुके तेजस्वी यादव, बिरयानी खाते हुए लोगों के साथ खिंचवाईं फोटो

tejashwi yadav moradabad biryani stop
मुरादाबाद

UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति

up cold wave foggy weather 2026
मुरादाबाद

वेस्ट यूपी भाजपा में दरार के संकेत? मुरादाबाद में आमने-सामने होकर भी नहीं मिले प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष

pankaj chaudhary sisodia west up bjp tension
मुरादाबाद

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

moradabad fog accident three bike riders dead
मुरादाबाद

School Closed: मुरादाबाद में सर्दी ने तोड़ा 11 वर्षों का रिकॉर्ड, कक्षा 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

moradabad cold record school closed january
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.