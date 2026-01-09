गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

Husband kills wife Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवापुर मोहल्ले में बृहस्पतिवार शाम एक युवक ने मामूली घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।