गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या | Image Video Grab
Husband kills wife Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवापुर मोहल्ले में बृहस्पतिवार शाम एक युवक ने मामूली घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
पुलिस के अनुसार, देवापुर निवासी राजू सैनी ने अपनी पत्नी पूनम (40) से घर लौटते ही खाना मांगा था। पत्नी द्वारा यह कहे जाने पर कि अभी खाना नहीं बना है, राजू आग-बबूला हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि उसने पास में रखा फावड़ा उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
यह पूरी घटना घर के पास बनी घेर यानी पशुशाला में हुई, जहां पूनम पशुओं के लिए चारा तैयार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजू ने एक के बाद एक तीन वार किए, जिससे पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि शव के पास ही बैठा रहा।
एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से शराब पीने को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद राजू बिना खाना खाए घर से निकल गया और दिनभर खेत पर काम करता रहा।
शाम करीब पांच बजे राजू जब घर लौटा तो पत्नी घर में नहीं मिली। तलाश करने पर वह पशुशाला में मिली। यहीं खाना देने की बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई और पूनम की जान चली गई।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीओ कटघर वरुण कुमार और थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी राजू सैनी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका पूनम के दो बेटे और दो बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। मृतका की बेटी की तहरीर पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
