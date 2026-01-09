नैनीताल से दिल्ली जाते वक्त मुरादाबाद में रुके तेजस्वी यादव, बिरयानी खाते हुए लोगों के साथ खिंचवाईं फोटो

Tejashwi Yadav Moradabad: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव नैनीताल से दिल्ली की यात्रा पर थे। इसी दौरान उनका काफिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित एक प्रसिद्ध होटल पर रुका। यहां तेजस्वी यादव ने बिना किसी विशेष औपचारिकता के आम ग्राहकों की तरह अंदर जाकर चिकन बिरयानी का आनंद लिया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और उत्साहित भी।