नैनीताल से दिल्ली जाते वक्त मुरादाबाद में रुके तेजस्वी यादव, बिरयानी खाते हुए लोगों के साथ खिंचवाईं फोटो

नैनीताल से दिल्ली जाते वक्त मुरादाबाद में रुके तेजस्वी यादव | Image Video Grab
Tejashwi Yadav Moradabad: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव नैनीताल से दिल्ली की यात्रा पर थे। इसी दौरान उनका काफिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित एक प्रसिद्ध होटल पर रुका। यहां तेजस्वी यादव ने बिना किसी विशेष औपचारिकता के आम ग्राहकों की तरह अंदर जाकर चिकन बिरयानी का आनंद लिया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान भी हुए और उत्साहित भी।
तेजस्वी यादव ने होटल में किसी वीआईपी व्यवस्था को तवज्जो नहीं दी और सीधे दुकान के अंदर जाकर लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने आसपास बैठे लोगों से बातचीत की और माहौल पूरी तरह सहज नजर आया। उनके इस सादे अंदाज़ ने वहां मौजूद ग्राहकों को काफी प्रभावित किया।
होटल में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव को पता चला कि वहां कई कारीगर बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। इस पर उन्होंने उनसे उनके हाल-चाल, काम की स्थिति और रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बिहार के कारीगरों से आत्मीय बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव काफी देर तक उनके बीच बैठे रहे।
जैसे ही आसपास के लोगों को यह जानकारी मिली कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होटल में मौजूद हैं, वहां धीरे-धीरे भीड़ जुटने लगी। लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कुछ ही देर में होटल और उसके आसपास का इलाका लोगों से भर गया।
भीड़ बढ़ने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए तेजस्वी यादव के काफिले को सुरक्षित तरीके से आगे के लिए रवाना कराया।
