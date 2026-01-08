UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति

UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी | Image Source - Pinterest
UP Cold Wave Weather:उत्तर प्रदेश में इस समय हाड़ कंपा देने वाली ठंड का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। आज गुरुवार को कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के ज्यादातर जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड और भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा।
मुरादाबाद, अयोध्या, बाराबंकी, कानपुर, चित्रकूट समेत प्रदेश के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। दिन के समय धूप निकलने से कुछ हद तक तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण गलन बनी हुई है और कोल्ड डे की स्थिति कायम है। मुरादाबाद मंडल में बुधवार को दिन का तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि गुरुवार को भी मध्यम कोहरे के साथ कोल्ड डे की स्थिति बरकरार रहेगी।
नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इसी तरह पूर्वी यूपी में भी ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। दोपहर में कुछ समय के लिए धूप निकल सकती है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण अधिक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मुरादाबाद जिले में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 14 जनवरी 2026 तक बंद करने का निर्णय लिया है। यह आदेश जिलाधिकारी, मुरादाबाद के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है।
