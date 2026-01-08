UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति

UP Cold Wave Weather:उत्तर प्रदेश में इस समय हाड़ कंपा देने वाली ठंड का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। आज गुरुवार को कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के ज्यादातर जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड और भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा।