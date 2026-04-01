मुरादाबाद में अंबेडकर प्रतिमा विवाद से तनाव, सपा सांसद रुचि वीरा हाउस अरेस्ट, प्रशासन अलर्ट पर

Ruchi Veera House Arrest: मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया।