मुरादाबाद में अंबेडकर प्रतिमा विवाद से तनाव, सपा सांसद रुचि वीरा हाउस अरेस्ट, प्रशासन अलर्ट पर

मुरादाबाद में अंबेडकर प्रतिमा विवाद से तनाव..
Ruchi Veera House Arrest: मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया।
प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की खबर फैलते ही भीड़ लगातार बढ़ने लगी, जिससे हालात संवेदनशील हो गए। प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ठाकुरद्वारा जाने के लिए अपने आवास से निकली थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को देखते हुए उन्हें सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर ही रोक दिया। बाद में स्थिति को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट की स्थिति में रखा गया, ताकि वे घटनास्थल पर न पहुंच सकें।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस के अनुसार, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।
सपा सांसद को रोके जाने और प्रतिमा खंडित होने की घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। आने वाले समय में इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के प्रयास में जुटा है।
समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के नरायनपुर चंगा गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने की घटना पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना उनके लोकसभा क्षेत्र में हुई है और यह बेहद गंभीर मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सांसद ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान दलित समुदाय के लोगों पर हमला किया गया, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर हमला है, जिससे पूरा क्षेत्र तनाव में आ गया है।
रुचि वीरा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें और घायलों का हाल जानें। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें उनके आवास से बाहर निकलने नहीं दिया और भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें रोक दिया गया।
रुचि वीरा ने कहा कि वह जल्द ही अधिकारियों से बात करेंगी और लगातार अपने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी लेती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी न किसी समय मौके पर जरूर पहुंचेंगी और अपने लोगों के बीच जाकर स्थिति का जायजा लेंगी।
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