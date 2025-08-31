UP Crime: 40 लाख की स्मैक तस्करी में दो सिपाही गिरफ्तार! पुलिस ने किया खुलासा, कार से दिल्ली ले जा रहे थे माल

UP Crime News In Hindi Today: उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने 40 लाख रुपये की स्मैक तस्करी का सनसनीखेज खुलासा किया है। रविवार को सैदनंगली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। इसमें दो सिपाही और चार तस्कर सवार थे। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।