UP Crime: 40 लाख की स्मैक तस्करी में दो सिपाही गिरफ्तार! पुलिस ने किया खुलासा, कार से दिल्ली ले जा रहे थे माल

UP Crime News In Hindi Today: उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने 40 लाख रुपये की स्मैक तस्करी का सनसनीखेज खुलासा किया है। रविवार को सैदनंगली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। इसमें दो सिपाही और चार तस्कर सवार थे। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्कर नाजिम की पहचान ढबारासी चौकी पर तैनात सिपाही योगेश और आशु से थी। नाजिम ने उन्हें बताया कि उसके साथी मयंक यादव के पास 40 लाख रुपये की स्मैक है। इसी के बाद सिपाहियों और तस्करों के बीच स्मैक बेचने की डील हुई।
नाजिम और उसके साथियों ने मयंक यादव से स्मैक लेने की योजना बनाई। तय प्लान के अनुसार, उसी समय सिपाही योगेश और आशु वहां छापा मारेंगे। पुलिस को देखकर मयंक और अन्य लोग स्मैक मौके पर छोड़कर भाग जाएंगे। इसके बाद सिपाही और तस्कर मिलकर स्मैक बेचेंगे और रुपये आपस में बांट लेंगे।
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्लान बिल्कुल उसी तरह अंजाम दिया गया। नाजिम और उसके साथी स्मैक लेने पहुंचे, तभी दोनों सिपाही भी वहां पहुंच गए। मयंक मौके से भाग गया और नाजिम भी अपने साथियों के साथ दिखावे के लिए फरार हो गया। इसके बाद नाजिम और सिपाहियों के बीच स्मैक बेचने की डील फाइनल हुई।
रविवार को सभी आरोपी कार से दिल्ली स्मैक बेचने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उझारी-ढबारसी रोड पर गंगा एक्सप्रेस पुल के नीचे चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने कार को रोका तो उसमें 40 लाख की स्मैक बरामद हुई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया गया।
पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें गौरव कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी सांथलपुर, नाजिम पुत्र आस मोहम्मद निवासी गारापुर थाना आदमपुर, आदिल पुत्र यूसुफ निवासी फूलपुर थाना रहरा जिला अमरोहा शामिल हैं। इनके अलावा सिपाही योगेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश गौतम निवासी जहांगीरपुर थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर और आशु सैनी पुत्र जयपाल सिंह निवासी बहरामगढ़ थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर भी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।