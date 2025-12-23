राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट: 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो सरकारी राशन लिस्ट से कट सकता है नाम

Ration card e-kyc deadline: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद अहम सूचना जारी की गई है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कराई, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए सभी कार्डधारकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।