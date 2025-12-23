23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट: 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो सरकारी राशन लिस्ट से कट सकता है नाम

Moradabad News: मुरादाबाद में राशन कार्ड और गैस सब्सिडी लेने वालों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 25 दिसंबर तय की गई है। तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड सूची से नाम कट सकता है और सब्सिडी भी रोकी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 23, 2025

moradabad ration card e kyc deadline 25 december name removal

राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट | AI Generated Image

Ration card e-kyc deadline: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद अहम सूचना जारी की गई है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कराई, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। प्रशासन ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए सभी कार्डधारकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

94.71 प्रतिशत ई-केवाईसी के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान

जिले में अब तक 94.71 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिसके चलते मुरादाबाद पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद करीब 50 हजार यूनिट के राशन कार्ड अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्धारित तिथि के बाद इन यूनिट्स को स्वतः अपात्र मान लिया जाएगा।

5.45 लाख राशन कार्ड, 22 लाख से अधिक यूनिट का रिकॉर्ड

मुरादाबाद जिले में कुल 5 लाख 45 हजार राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। इनमें करीब 30 हजार अंत्योदय राशन कार्ड और 5 लाख 15 हजार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड शामिल हैं। परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल यूनिट संख्या 22 लाख 38 हजार 76 है, जिनमें से लगभग साढ़े 11 लाख यूनिट की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी हो चुकी है।

हर सदस्य का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य

ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का आधार सत्यापन अनिवार्य है। इसके लिए लाभार्थियों को नजदीकी राशन दुकान पर जाकर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है, तो वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकता है।

5 साल से ऊपर के बच्चों की भी ई-केवाईसी जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की भी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उस सदस्य के हिस्से का राशन बंद कर दिया जाएगा। यह नियम सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगा।

गैस सब्सिडी पर भी पड़ेगा सीधा असर

राशन कार्ड के साथ-साथ गैस सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उनकी सब्सिडी रोकी जा सकती है। उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी के मोबाइल एप के जरिए घर बैठे भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड से बढ़ेगी सुविधा

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर और बाहर काम करने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। इसके लिए केवल आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बताना होगा। बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद तुरंत राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड के मानक स्पष्ट

अंत्योदय राशन कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों को जारी किए जाते हैं, जिनके तहत प्रति परिवार 35 किलो राशन हर माह दिया जाता है और हर तीन महीने में चीनी भी मिलती है। पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सालाना आय तीन लाख रुपये से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये से कम होना आवश्यक है। इसमें प्रति यूनिट के हिसाब से राशन वितरण किया जाता है।

जिला पूर्ति अधिकारी की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे हर हाल में 25 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें। तय समय सीमा के बाद नाम कटने की जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थियों की होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट: 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो सरकारी राशन लिस्ट से कट सकता है नाम

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नोएडा से मुरादाबाद तक बर्फ जैसी ठंड, कोहरे और शीतलहर से यूपी बेहाल, नए साल तक नहीं मिलेगी राहत

up weather fog cold wave alert noida moradabad new year forecast
मुरादाबाद

सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी, इस तरह बनाया युवकों को अपना शिकार

saudi jobs fraud moradabad india
मुरादाबाद

बीच सड़क पति-पत्नी की हिंसक लड़ाई: मां को बचाने के लिए पिता के सामने गिड़गिड़ाती रही मासूम बच्ची, फिर भी नहीं रुका हाथ

moradabad road domestic violence husband wife fight
मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट: 40 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य के करीब; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

up weather heavy fog cold wave alert 2025
मुरादाबाद

प्यार की सारी हदें पार! BF-GF ने कमरे में बनाया ऐसा वीडियो, वायरल होते ही परिवारवालों ने करा दिया निकाह

यूपी में कपल का वीडियो वायरल
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.