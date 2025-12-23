‘वोट बचाओ-संविधान बचाओ’ पदयात्रा में गरजे संजय सिंह, बोले- यूपी में 3.5 करोड़ वोट काटने की साजिश रच रही भाजपा

Sanjay singh aap alleges bjp: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी की ‘वोट बचाओ-संविधान बचाओ’ पदयात्रा मंगलवार को मुरादाबाद पहुंची, जहां राज्यसभा सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सुनियोजित तरीके से दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर उनके मताधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है।