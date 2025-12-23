नोएडा से मुरादाबाद तक बर्फ जैसी ठंड, कोहरे और शीतलहर से यूपी बेहाल, नए साल तक नहीं मिलेगी राहत

UP Weather Noida Moradabad:उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर मुरादाबाद, संभल और अमरोहा तक ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छा जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं।