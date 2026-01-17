बंद कमरे में बुझ गईं मासूम सांसें: अंगीठी का धुआं बना काल, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़

Angithi smoke kills two children moradabad: यूपी के मुरादाबाद में कोयले की अंगीठी से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण चार वर्षीय आहिल और उसकी तीन वर्षीय बहन आयरा की दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में बच्चों के माता-पिता और एक भाई की हालत भी गंभीर हो गई, जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में घटना की खबर फैलते ही मातम छा गया और हर कोई इस दर्दनाक मंजर से स्तब्ध नजर आया।