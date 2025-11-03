Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बिहार में अकेले जाना खतरा! आजम खान ने सुरक्षा, मुस्लिम राजनीति और चुनावी रणनीति पर खोले कई बड़े राज

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित एक समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने अपने तीखे तेवरों से एक बार फिर राजनीतिक हलचल मचा दी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

azam khan statement on bihar jungle raj muslim unity moradabad speech

आजम खान ने खोले कई बड़े राज | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam khan statement on bihar jungle raj: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने मुरादाबाद के कुंदरकी में आयोजित एक निजी समारोह के दौरान बिहार की कानून-व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। आजम खान ने बताया कि उन्हें जो Y-श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, उसके बारे में उन्होंने सरकार से लिखकर पूछा था कि क्यों दी गई और अगर दी है तो पूरी तरह दी जाए। उन्होंने कहा कि कमजोरों और अल्पसंख्यकों का वोट नहीं बटना चाहिए, क्योंकि फायदा सिर्फ एकता में है।

भावुक अपील में कहा- फरेब और जज्बाती नारों से बचें

आजम खान ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की। अपने तीखे संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको जाति या मतभेदों में बांटना चाहता है, तो सोचें कि फायदा बंटने में है या एक रहने में। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने, लेकिन सिर्फ नाम के, इसलिए असली मुद्दा ओहदे का नहीं बल्कि नफ़रत और फरेब की राजनीति को समाप्त करने का है। आजम ने कहा कि मुसलमानों को आत्मविश्लेषण करना होगा कि उनका भविष्य किस रास्ते में सुरक्षित है।

चुनाव प्रचार से दूरी पर दिए स्पष्ट कारण

जब उनसे पूछा गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में प्रचार कर रहे हैं और वे स्वयं क्यों नहीं पहुंचे, तो आजम खान ने कहा कि उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जो Y-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, वह भी स्पष्ट नहीं थी। अगर सुरक्षा देनी है, तो पूरी दे, अधूरी सुरक्षा का क्या मतलब? साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार का तथाकथित जंगलराज जल्द खत्म होगा और राज्य में स्थिरता आएगी।

ओवैसी से जुड़े सवाल पर जवाब टालते हुए दी सलाह

पीडीए गठबंधन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एम की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने सीधा जवाब देने से परहेज किया और कहा कि यह सवाल ओवैसी से ही पूछा जाए। उन्होंने दोहराया कि उनका मकसद सिर्फ इत्तेहाद यानी एकता है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को संदेश दिया कि वे मुल्क में अमन और चैन बनाए रखने के लिए सोच-समझकर वोट करें और भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें।

सपा की स्टार प्रचारक सूची में तीसरा स्थान

सपा द्वारा जारी 20 स्टार प्रचारकों की सूची में आजम खान को तीसरे नंबर पर रखा गया है। उन्हें डिंपल यादव से भी आगे जगह मिली है, जिससे स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहता है। इसके बावजूद आजम अभी बिहार नहीं गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव को इस सूची में शामिल नहीं किया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है।

आजम खान का पुराना विवाद फिर जागा

सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहाई के बाद 10 अक्टूबर को आजम खान को Y-कैटेगरी सुरक्षा दी गई थी। उन्हें सात पुलिसकर्मियों की टीम मुहैया कराई गई थी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास कमांडो जैसी सुरक्षा है, लेकिन उन्हें अधूरी सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने स्थानीय विधायक आकाश सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुर्गी चोर कहने वालों को जितनी सुरक्षा है, उतनी कम से कम हमें भी दी जाए। उनके इस बयान ने फिर से सुरक्षा और राजनीतिक टकराव को लेकर बहस छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बिहार में अकेले जाना खतरा! आजम खान ने सुरक्षा, मुस्लिम राजनीति और चुनावी रणनीति पर खोले कई बड़े राज

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

1811 करोड़ का जीएसटी घोटाला! 122 फर्जी फर्मों के नेटवर्क ने हिलाया सिस्टम, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

gst 1811 crore fake firms scam sit investigation moradabad
मुरादाबाद

बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

up weather forecast rain alert november cyclone montha impact imd latest update
मुरादाबाद

दहला देने वाली घटना! 7वीं के छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

moradabad minor rape case class 7 student arrested for assaulting girl
मुरादाबाद

1 नवंबर से बदलेगा मौसम! इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं और वज्रपात की डबल चेतावनी

Heavy Rain warning on 31 October to 3 November New western disturbance will change weather pattern
मुरादाबाद

मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

moradabad dm inspection 54 employees absent salary stopped official action
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.