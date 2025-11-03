बिहार में अकेले जाना खतरा! आजम खान ने सुरक्षा, मुस्लिम राजनीति और चुनावी रणनीति पर खोले कई बड़े राज

सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहाई के बाद 10 अक्टूबर को आजम खान को Y-कैटेगरी सुरक्षा दी गई थी। उन्हें सात पुलिसकर्मियों की टीम मुहैया कराई गई थी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास कमांडो जैसी सुरक्षा है, लेकिन उन्हें अधूरी सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने स्थानीय विधायक आकाश सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुर्गी चोर कहने वालों को जितनी सुरक्षा है, उतनी कम से कम हमें भी दी जाए। उनके इस बयान ने फिर से सुरक्षा और राजनीतिक टकराव को लेकर बहस छेड़ दी है।