योगी बनने की होड़ में अनाप-शनाप बयान दे रहे बाबा बागेश्वर, सपा नेता का तंज

स्थानीय अदालत ने संभल हिंसा के दौरान एक युवक की मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। हालांकि, स्थानीय अदालत के फैसले को संभल पुलिस ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है। इस पर एसटी हसन ने पूछा है, "क्या ये अपराधियों को बचाने वाली बात नहीं कह रहे हैं? क्या ये कानून के हिसाब से सही है?" समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सपा नेता ने कहा कि उनका अधिकार है कि वे ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन ऊपरी अदालतों में भी यही फैसला होता है, तो क्या करेंगे? क्या (एफआईआर को) टालते रहेंगे?"