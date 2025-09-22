रिश्वतखोरी का पर्दाफाश! एंटी करप्शन ने की कार्रवाई, मुरादाबाद में क्लर्क पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Clerk bribe arrest anti corruption Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। भायपुर के शिक्षक स्वराज सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात क्लर्क देवीदीन चयन वेतनमान तय करने के बहाने उनसे पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन टीम ने तुरंत योजना बनाई और शिक्षक को रिश्वत की रकम के साथ क्लर्क के पास भेजा।