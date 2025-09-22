Patrika LogoSwitch to English

रिश्वतखोरी का पर्दाफाश! एंटी करप्शन ने की कार्रवाई, मुरादाबाद में क्लर्क पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Moradabad News: शिक्षक की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 22, 2025

basic education clerk bribe arrest anti corruption moradabad up
रिश्वतखोरी का पर्दाफाश! Image Source - 'X'

Clerk bribe arrest anti corruption Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। भायपुर के शिक्षक स्वराज सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात क्लर्क देवीदीन चयन वेतनमान तय करने के बहाने उनसे पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन टीम ने तुरंत योजना बनाई और शिक्षक को रिश्वत की रकम के साथ क्लर्क के पास भेजा।

रंगे हाथों गिरफ्तारी

जैसे ही क्लर्क ने पैसे स्वीकार किए, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मौके पर दबिश दी और देवीदीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई दांग स्कूल स्थित लेखाधिकारी कार्यालय में की गई। क्लर्क के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी को तुरंत थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई।

कानूनी कार्रवाई और जांच

एंटी करप्शन टीम ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ मुरादाबाद जिले के नागफनी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टीम अब आरोपी की संपत्ति और अन्य संभावित मामलों की भी जांच करेगी। इस कार्रवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों में तनाव का माहौल देखा गया।

यह गिरफ्तारी न केवल विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त संदेश है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी साबित होगी। शिक्षक स्वराज सिंह की सतर्कता और एंटी करप्शन ब्यूरो की तेज कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों की निगरानी लगातार बनी हुई है।

Published on:

22 Sept 2025 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रिश्वतखोरी का पर्दाफाश! एंटी करप्शन ने की कार्रवाई, मुरादाबाद में क्लर्क पांच हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

