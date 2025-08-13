Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

“बीवी की कसम” पर विधानसभा में सियासी संग्राम, मुरादाबाद से सोशल मीडिया तक गूंजा मामला, विधायक ने किया पलटवार

Moradabad Water Mission Controversy: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुरादाबाद के सपा विधायक हाजी फहीम इरफान और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच जल जीवन मिशन की खामियों को लेकर तीखी बहस हुई। मंत्री के "बीवी की कसम" वाले बयान ने सत्र से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी माहौल गरमा दिया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 13, 2025

bevi ki kasam assembly moradabad water mission controversy
"बीवी की कसम" पर विधानसभा में सियासी संग्राम | Image Source - Social Media

Bevi ki kasam assembly moradabad water mission controversy: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मंगलवार का सत्र उस समय गरमा गया, जब मुरादाबाद जिले के बिलारी से सपा विधायक हाजी फहीम इरफान ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई गांवों में अधूरे काम, गिरती टंकियां और पानी की सप्लाई न होने से लोग परेशान हैं। विधायक के अनुसार, पानी न मिलने से ग्रामीणों का जीवन कठिन हो गया है।

मंत्री ने दी "बीवी की कसम" खाने की चुनौती

सपा विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक को चुनौती देते हुए कहा- "बीवी की कसम खाइए कि आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है।" यह बयान सुनते ही सदन में शोर-शराबा मच गया और माहौल गर्म हो गया। देखते ही देखते यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां 'बीवी की कसम' सियासी तकरार का नया मुद्दा बन गया।

ये भी पढ़ें

UP Rains: मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दी भारी बारिश की चेतावनी, फसलों और जनजीवन पर असर की आशंका
मुरादाबाद
up heavy rains lightning alert 50 districts monsoon active imd warning

जल जीवन मिशन पर गंभीर आरोप

विधायक फहीम इरफान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कई गांवों में काम अधूरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक लाख 93 हजार 500 किलोमीटर सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदा गया, लेकिन अधिकांश जगह ठेकेदारों ने सड़कों को सही नहीं कराया। इसके विपरीत, सरकार दावा कर रही है कि एक लाख 90 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हो चुकी है, जो कि जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता।

विधायक का पलटवार और चुनौती

मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा- "मंत्री जी, यह केवल मेरे गांव का मामला नहीं है। आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी और कई गांवों में पानी की सप्लाई भी नहीं होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में उनका आरोप गलत साबित हुआ तो वह न केवल "बीवी की कसम" बल्कि विधानसभा से इस्तीफा भी दे देंगे।

सोशल मीडिया पर बयान की गूंज

विधानसभा में हुई इस नोकझोंक का वीडियो कुछ ही देर में इंटरनेट मीडिया पर फैल गया। एक्स (पूर्व ट्विटर) और फेसबुक पर यूजर्स ने मंत्री के "बीवी की कसम" वाले बयान पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा- "क्या अब विधानसभा में सवाल पूछने के लिए भी विधायक को अपनी बीवी की कसम खानी पड़ेगी?" जबकि दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा- "मंत्री जी फिर खुद किसकी कसम खाकर जवाब देंगे?"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / “बीवी की कसम” पर विधानसभा में सियासी संग्राम, मुरादाबाद से सोशल मीडिया तक गूंजा मामला, विधायक ने किया पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.