“बीवी की कसम” पर विधानसभा में सियासी संग्राम, मुरादाबाद से सोशल मीडिया तक गूंजा मामला, विधायक ने किया पलटवार

Bevi ki kasam assembly moradabad water mission controversy: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मंगलवार का सत्र उस समय गरमा गया, जब मुरादाबाद जिले के बिलारी से सपा विधायक हाजी फहीम इरफान ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई गांवों में अधूरे काम, गिरती टंकियां और पानी की सप्लाई न होने से लोग परेशान हैं। विधायक के अनुसार, पानी न मिलने से ग्रामीणों का जीवन कठिन हो गया है।