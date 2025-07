UP News: अतिक्रमण हटाने पर भड़के BJP विधायक, मंडी सचिव से मारपीट, हाई वोल्टेज ड्रामे से मची खलबली

BJP MLA furious over encroachment removal in moradabad up: यूपी के मुरादाबाद की मंडी समिति में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता और मंडी सचिव संजीव कुमार आमने-सामने आ गए। आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने सचिव के साथ मारपीट की और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। मामला तेजी से गरमा गया और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा।