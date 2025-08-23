Moradabad News: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लड़की के घरवालों ने पकड़कर कराया निकाह

Boyfriend caught visiting girlfriend family forced nikah in moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में गुरुवार रात एक अनोखा वाकया सामने आया। बताया गया कि एक युवक देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। मुलाकात की भनक मिलते ही लड़की के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और युवक को पकड़ लिया।
लड़की के घरवालों ने युवक को पकड़ने के बाद उसके परिजनों को भी बुला लिया। मौके पर दोनों परिवार आमने-सामने हो गए। माहौल बिगड़ता देख मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव किया और पंचायत बुलाकर समाधान निकालने का सुझाव दिया।
रातभर चली पंचायत में कई लोगों ने राय दी कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा है और चोरी-छिपे मुलाकातें होती रहती हैं। ऐसे में विवाद को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि दोनों का निकाह करा दिया जाए। पंचायत की सहमति के बाद सुबह होते-होते शादी का फैसला लागू कर दिया गया।
पंचायत के फैसले के बाद शुक्रवार सुबह दोनों का निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद युवक ने अपनी नई दुल्हन को साथ लेकर घर वापसी की। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई। मोहल्ले और आसपास के लोग पूरे दिन इसी घटना पर बातें करते रहे।
सूत्रों के अनुसार युवक और लड़की का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था। चोरी-छिपे उनकी मुलाकातें होती थीं और परिजनों को इसकी भनक भी पहले से थी। यही वजह रही कि हंगामे के बाद पंचायत ने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देते हुए निकाह करा दिया।
घटना के बाद पूरे मोहल्ले में इसे लेकर चर्चाओं का माहौल बना रहा। लोग इसे "प्रेम कहानी का अनोखा अंत" बताते हुए चर्चा करते रहे। फिलहाल पंचायत द्वारा कराए गए इस निकाह के बाद मामला शांत हो गया है।