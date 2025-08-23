Moradabad News: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लड़की के घरवालों ने पकड़कर कराया निकाह

Boyfriend caught visiting girlfriend family forced nikah in moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में गुरुवार रात एक अनोखा वाकया सामने आया। बताया गया कि एक युवक देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। मुलाकात की भनक मिलते ही लड़की के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और युवक को पकड़ लिया।