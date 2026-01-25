25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा – चिरंजी लाल यादव

Chiranjee Lal Yadav Padma Award : चिरंजी लाल यादव (Chiranjee Lal Yadav) को कला और शिल्प के क्षेत्र में पद्म सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से धातु और बर्तन नक्काशी जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प को संरक्षित और जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 25, 2026

चिरंजी लाल यादव को कला और शिल्प के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला पुरस्कार, PC- IANS

मुरादाबाद : भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसमें मुरादाबाद के चिरंजी लाल यादव को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला। चिरंजी लाल यादव 1970 से लगातार हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं।

चिरंजी लाल यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। इस बारे में पहली बार उन्हें IANS के माध्यम से ही पता चला। इसके बाद तमाम चाहने वाले लोगों की ओर से बधाई संदेश आने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पद्मश्री मिलने से पूरे भारत में मेरी कला को पहचान मिलेगी।

देशभर की कला प्रदर्शनी में ले चुके हिस्सा

चिरंजी लाल यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए देशभर में आयोजित कला प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। कौशल विकास की संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को हस्तशिल्प के बारे में प्रशिक्षण दिया है।

इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे हम जैसे लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वे सभी वर्गों के लिए शानदार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां रहीं, लेकिन विरोध के बावजूद काम जारी रहा। इस अवॉर्ड से मेरे काम की सराहना होगी, पब्लिसिटी बढ़ेगी और कार्यों में वृद्धि होगी।

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक

बता दें कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में दिया जाता है जिनके नाम हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों/गतिविधियों में दिए जाते हैं, जैसे कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

ये भी पढ़ें

मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से नोकझोंक
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा – चिरंजी लाल यादव

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 डिग्री तक लुढ़केगा तापमान, कोहरा और बारिश बढ़ाएंगे ठंड का असर

up rains weather alert temperature drop fog
मुरादाबाद

धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप
मुरादाबाद

नोएडा की ठंड बनी काल, मुरादाबाद के दो भाइयों की दम घुटने से मौत, घर से उठे दो जनाजे तो हर आंख हुई नम

noida angithi gas death moradabad brothers
मुरादाबाद

UP Politics: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा: यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल, अजय राय पहुंचे मनाने

nasimuddin siddiqui quits congress up politics
मुरादाबाद

मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, 5 मुस्लिम सहेलियों पर FIR, मचा हड़कंप

moradabad minor burqa controversy case
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.