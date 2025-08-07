CM Yogi ने सपा के गढ़ में चुन-चुनकर किए तीखे वार, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, कांवड़ यात्रा से लेकर राम मंदिर तक..

CM yogi adityanath kundarki win sp attack moradabad: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखे शब्दबाण छोड़े। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के कुंदरकी उपचुनाव में मिली भाजपा की जीत को सपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका करार दिया। उन्होंने इस जीत को सरकार की "बिना भेदभाव की योजनाएं" और "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" की नीति का परिणाम बताया।