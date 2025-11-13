UP Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! आज से यूपी में बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में शीतलहर का असर तेज

UP Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, मुरादाबाद समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज से ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हवाओं के असर से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अगले सात दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि सुबह और शाम के समय धुंध या कोहरा छा सकता है।