मुरादाबाद

UP News: बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को घेरा, गन्ने के खेत में छुप कर बचाई जान, जानें पूरा मामला

UP News Today Hindi: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया। दोनों गन्ने के खेत में छिपकर बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जोड़े को सुरक्षित निकाला और शांतिभंग के आरोप में चालान कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 23, 2025

couple villagers mistaken child kidnapper police rescue up
UP News: बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को घेरा | AI Generated Image

Couple villagers mistaken child kidnapper police rescue up: यूपी के मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। युवक अपनी प्रेमिका के साथ गांव मलकपुर सेमली में लगे नौमी मेले से लौट रहा था। रात का समय होने के कारण ग्रामीणों ने शक के आधार पर दोनों को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी।

सही जानकारी न देने पर ग्रामीणों का शक और गहराया

जब ग्रामीणों ने दोनों से नाम-पता पूछा तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे लोगों का शक और बढ़ गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और बच्चा चोरी की अफवाह ने माहौल को और गर्म कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो प्रेमी युगल किसी तरह भागकर पास के जंगल में बने गन्ने के खेत में छिप गए।

गन्ने के खेत में फोन कर रिश्तेदार को बुलाया

खेत में छिपे युवक ने तुरंत अपने रिश्तेदार, जो राईभूड़ गांव का निवासी है को फोन कर मदद के लिए बुलाया। रिश्तेदार मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि दोनों बच्चा चोर नहीं हैं। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक न सुनी और चारों ओर से घेराबंदी कर ली।

पुलिस पहुंची तो बची जान

स्थिति बिगड़ते देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गन्ने के खेत से प्रेमी युगल को सुरक्षित बाहर निकाला। युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया जबकि युवक और उसके रिश्तेदार को कोतवाली ले जाया गया।

कोर्ट में पेशी और जमानत पर रिहाई

पुलिस ने दोनों पर शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए चालान काटा और एसडीएम कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जमानत मिल गई। अफवाह और भीड़ के डर से जहां प्रेमी युगल की जान पर बन आई थी, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया।

Published on:

23 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP News: बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को घेरा, गन्ने के खेत में छुप कर बचाई जान, जानें पूरा मामला

