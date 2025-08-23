UP News: बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को घेरा, गन्ने के खेत में छुप कर बचाई जान, जानें पूरा मामला

Couple villagers mistaken child kidnapper police rescue up: यूपी के मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। युवक अपनी प्रेमिका के साथ गांव मलकपुर सेमली में लगे नौमी मेले से लौट रहा था। रात का समय होने के कारण ग्रामीणों ने शक के आधार पर दोनों को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी।
जब ग्रामीणों ने दोनों से नाम-पता पूछा तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे लोगों का शक और बढ़ गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और बच्चा चोरी की अफवाह ने माहौल को और गर्म कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो प्रेमी युगल किसी तरह भागकर पास के जंगल में बने गन्ने के खेत में छिप गए।
खेत में छिपे युवक ने तुरंत अपने रिश्तेदार, जो राईभूड़ गांव का निवासी है को फोन कर मदद के लिए बुलाया। रिश्तेदार मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि दोनों बच्चा चोर नहीं हैं। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक न सुनी और चारों ओर से घेराबंदी कर ली।
स्थिति बिगड़ते देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गन्ने के खेत से प्रेमी युगल को सुरक्षित बाहर निकाला। युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया जबकि युवक और उसके रिश्तेदार को कोतवाली ले जाया गया।
पुलिस ने दोनों पर शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए चालान काटा और एसडीएम कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जमानत मिल गई। अफवाह और भीड़ के डर से जहां प्रेमी युगल की जान पर बन आई थी, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया।