UP News: बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को घेरा, गन्ने के खेत में छुप कर बचाई जान, जानें पूरा मामला

Couple villagers mistaken child kidnapper police rescue up: यूपी के मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। युवक अपनी प्रेमिका के साथ गांव मलकपुर सेमली में लगे नौमी मेले से लौट रहा था। रात का समय होने के कारण ग्रामीणों ने शक के आधार पर दोनों को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी।