महिला विश्वकप में भारत की ऐतिहासिक जीत! जानें फाइनल की हीरो बनीं दीप्ति शर्मा का मुरादाबाद कनेक्शन

Deepti Sharma Moradabad Connection: महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे ही दीप्ति शर्मा की गेंद हवा में टिककर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज लारा वूल्फर्ट की गिल्लियां बिखेर गईं, पूरा मुरादाबाद खुशी से गूंज उठा। शहर के सिविल लाइंस, बुध बाजार, रामगंगा विहार और जिगर कॉलोनी में आतिशबाजी ने आसमान सजा दिया। लोग घरों से बाहर निकल आए और भारत माता की जय के नारे कानों में गूंजते रहे। रविवार की छुट्टी ने इस जश्न को और गहरा कर दिया, लोग सुबह से टीवी स्क्रीन से चिपके बैठे थे और अंतिम ओवर तक सांसें थामकर मैच देखते रहे।