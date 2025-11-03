Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

महिला विश्वकप में भारत की ऐतिहासिक जीत! जानें फाइनल की हीरो बनीं दीप्ति शर्मा का मुरादाबाद कनेक्शन

Deepti Sharma: दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारत को पहली बार महिला विश्व कप चैंपियन बनाया। आखिरी विकेट झटके ही मुरादाबाद जश्न में डूब गया। शहर की पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहीं दीप्ति पर हर ओर गर्व की लहर है, जबकि पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

Deepti Sharma connection Moradabad who became hero final womens world cup

महिला विश्वकप में भारत की ऐतिहासिक जीत! Image Source - 'X' @ANI

Deepti Sharma Moradabad Connection: महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे ही दीप्ति शर्मा की गेंद हवा में टिककर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज लारा वूल्फर्ट की गिल्लियां बिखेर गईं, पूरा मुरादाबाद खुशी से गूंज उठा। शहर के सिविल लाइंस, बुध बाजार, रामगंगा विहार और जिगर कॉलोनी में आतिशबाजी ने आसमान सजा दिया। लोग घरों से बाहर निकल आए और भारत माता की जय के नारे कानों में गूंजते रहे। रविवार की छुट्टी ने इस जश्न को और गहरा कर दिया, लोग सुबह से टीवी स्क्रीन से चिपके बैठे थे और अंतिम ओवर तक सांसें थामकर मैच देखते रहे।

दीप्ति ने फाइनल में पलट दिया मैच का रुख

दीप्ति शर्मा ने जिस धैर्य और निर्णायकता से दो अहम विकेट निकालकर भारत को जीत दिलाई, वह वर्षों तक याद रखा जाएगा। आखिरी ओवर में उन्होंने जैसे ही साउथ अफ्रीका का अंतिम विकेट झटका, पूरे देश में उत्सव छा गया। इस विकेट ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि हर उस भारतीय को गर्व से भर दिया जो टीवी पर पल-पल की धड़कन सुन रहा था।

मुरादाबाद का गर्व- पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहीं दीप्ति शर्मा

शहर के लिए यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत की नायिका दीप्ति शर्मा वर्तमान में मुरादाबाद पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। शहरवासियों ने कहा कि हमारी बेटी ने देश को गौरवान्वित किया है। डीजी ट्रेनिंग और पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव सब्बरवाल ने दीप्ति को विजयी प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और लगन हर बाधा को तोड़ सकती है।

ऑलराउंड प्रदर्शन से बनीं प्लेयर ऑफ द सीरीज

फाइनल में जब भारत की पारी लड़खड़ा रही थी, तो दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की जुझारू पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में उन्होंने 9.3 ओवर में 39 रन देकर पाँच विकेट चटकाए और मैच की दिशा ही बदल दी। इस दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। क्रिकेट कोच दानिश मिर्जा ने इसे भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्णिम क्षण बताया।

खिलाड़ियों और कोचों की प्रतिक्रिया

पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने कहा कि टीम ने यह सिद्ध कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। बदरुद्दीन सिद्धीकी के अनुसार शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बता रहा था कि जीत हमारे नाम ही होगी। क्रिकेट कोच सुनील कुमार ने इस जीत को महिला क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट बताया।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

भारत की इस जीत ने न सिर्फ ट्रॉफी घर लाई बल्कि लाखों लड़कियों के सपनों को भी नई ऊँचाई दी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की आक्रामक शुरुआत, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय बेटियां हर मोर्चे पर अपनी मेहनत से इतिहास बना सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

03 Nov 2025 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / महिला विश्वकप में भारत की ऐतिहासिक जीत! जानें फाइनल की हीरो बनीं दीप्ति शर्मा का मुरादाबाद कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिहार में अकेले जाना खतरा! आजम खान ने सुरक्षा, मुस्लिम राजनीति और चुनावी रणनीति पर खोले कई बड़े राज

azam khan statement on bihar jungle raj muslim unity moradabad speech
मुरादाबाद

1811 करोड़ का जीएसटी घोटाला! 122 फर्जी फर्मों के नेटवर्क ने हिलाया सिस्टम, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

gst 1811 crore fake firms scam sit investigation moradabad
मुरादाबाद

बारिश का अलर्ट! यूपी के कई जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की नई भविष्यवाणी

up weather forecast rain alert november cyclone montha impact imd latest update
मुरादाबाद

दहला देने वाली घटना! 7वीं के छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

moradabad minor rape case class 7 student arrested for assaulting girl
मुरादाबाद

1 नवंबर से बदलेगा मौसम! इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं और वज्रपात की डबल चेतावनी

Heavy Rain warning on 31 October to 3 November New western disturbance will change weather pattern
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.