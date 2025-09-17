Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत, कई अब भी लापता

Dehradun Cloudburst News: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मुरादाबाद मंडल के सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अब भी लापता हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 17, 2025

dehradun cloudburst moradabad amroha workers dead
Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! Image Source - 'X'

Dehradun Cloudburst News Update Moradabad: उत्तराखंड के देहरादून जिले में मंगलवार तड़के बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आई इस आपदा ने मुरादाबाद मंडल के कई मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक मुरादाबाद और अमरोहा जिले के 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है और यूपी के अधिकारी भी देहरादून प्रशासन के संपर्क में हैं।

मुंडिया जैन गांव के छह मजदूरों की मौत

मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के थाना सोनकपुर क्षेत्र के मुंडिया जैन गांव से करीब 20 मजदूर देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार तड़के मजदूर नदी किनारे बजरी और रेत निकाल रहे थे, तभी सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटा और टॉस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।

ये भी पढ़ें

अमरोहा में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक 34 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती, चौकियों पर नए प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी
अमरोहा
amroha police transfer 34 officers inspectors sub inspectors constables

तेज बहाव में मजदूर और उनका ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गए। इस हादसे में मदन (45), नरेश (48), हरचरन (60), सोमवती (55), रीना (31) और किरन (35) की डूबकर मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं राजकुमार (21), होराम (32) और सुंदरी (42) का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।

रहरा गांव के मजदूर भी चपेट में

इसी तरह अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के रहरा और आसपास के गांवों के 11 मजदूर देहरादून के बाजावाला गांव में मजदूरी कर रहे थे। बादल फटने से रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और मजदूर बह गए।

इस दौरान पुष्पेंद्र (20), पीतम (22) और पंकज (27) तेज धारा में बह गए। इनमें से पंकज का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि पुष्पेंद्र और पीतम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।

गांवों में छाया मातम

हादसे की खबर मिलते ही मुंडिया जैन और रहरा गांवों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है और पूरा गांव गमगीन माहौल में है।

स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं मृतकों और लापता मजदूरों के परिजन देहरादून पहुंचकर खोजबीन में प्रशासन की मदद कर रहे हैं।

रेस्क्यू जारी

देहरादून प्रशासन के साथ मुरादाबाद मंडल का प्रशासन भी लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें लापता मजदूरों की तलाश कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत, कई अब भी लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.