Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत, कई अब भी लापता

Dehradun Cloudburst News Update Moradabad: उत्तराखंड के देहरादून जिले में मंगलवार तड़के बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आई इस आपदा ने मुरादाबाद मंडल के कई मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक मुरादाबाद और अमरोहा जिले के 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है और यूपी के अधिकारी भी देहरादून प्रशासन के संपर्क में हैं।
मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के थाना सोनकपुर क्षेत्र के मुंडिया जैन गांव से करीब 20 मजदूर देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार तड़के मजदूर नदी किनारे बजरी और रेत निकाल रहे थे, तभी सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटा और टॉस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।
तेज बहाव में मजदूर और उनका ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गए। इस हादसे में मदन (45), नरेश (48), हरचरन (60), सोमवती (55), रीना (31) और किरन (35) की डूबकर मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं राजकुमार (21), होराम (32) और सुंदरी (42) का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।
इसी तरह अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के रहरा और आसपास के गांवों के 11 मजदूर देहरादून के बाजावाला गांव में मजदूरी कर रहे थे। बादल फटने से रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और मजदूर बह गए।
इस दौरान पुष्पेंद्र (20), पीतम (22) और पंकज (27) तेज धारा में बह गए। इनमें से पंकज का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि पुष्पेंद्र और पीतम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।
हादसे की खबर मिलते ही मुंडिया जैन और रहरा गांवों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है और पूरा गांव गमगीन माहौल में है।
स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं मृतकों और लापता मजदूरों के परिजन देहरादून पहुंचकर खोजबीन में प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
देहरादून प्रशासन के साथ मुरादाबाद मंडल का प्रशासन भी लगातार संपर्क में है। एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें लापता मजदूरों की तलाश कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी।