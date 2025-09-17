Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत, कई अब भी लापता

Dehradun Cloudburst News Update Moradabad: उत्तराखंड के देहरादून जिले में मंगलवार तड़के बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आई इस आपदा ने मुरादाबाद मंडल के कई मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक मुरादाबाद और अमरोहा जिले के 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है और यूपी के अधिकारी भी देहरादून प्रशासन के संपर्क में हैं।