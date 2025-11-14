Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस हाई-अलर्ट पर, रात 10 बजे बंद हो रहा शहर

मुरादाबाद पुलिस हाई-अलर्ट पर | Image Source - 'X' @moradabadpolice
Delhi blast effect moradabad police alert: दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में सख्ती बढ़ा दी है। सामान्य दिनों में जहां चाय, नाश्ते और अन्य फूड स्टॉल रात 12 बजे तक खुले रहते थे, वहीं अब उन्हें रात 10 बजे तक बंद करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुरुवार की रात पुलिस टीमों ने शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया। जगह-जगह वाहनों को रोककर चेकिंग की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह स्वयं पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और कटघर व उससे जुड़े रास्तों पर पैदल मार्च किया। शहर के प्रमुख चौराहों पीएसी तिराहा, राष्ट्रीय एकता चौक (पीलीकोठी) और इम्पीरियल तिराहा पर देर रात तक पुलिसकर्मी मौजूद रहे और वाहन चालकों की पूछताछ करते नजर आए।
दिनभर पुलिस टीमों ने शहर के मुख्य बाजारों, चौराहों और ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग की। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट परिसर सहित अन्य संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और शाम होते ही गश्त एवं चेकिंग को और ज्यादा तेज कर दिया जाता है।
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने को दें। इसी के साथ यातायात पुलिसकर्मी वाहनों का संचालन कर रहे हैं। दूसरी ओर, पीएसी तिराहे और राष्ट्रीय एकता चौक पर भी पुलिस तैनात दिखाई दी, जो सक्रियता से वाहनों की जांच में जुटी हुई थी। बढ़ी हुई चौकसी ने शहर में सुरक्षा का माहौल और कड़ा कर दिया है।
