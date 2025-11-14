Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस हाई-अलर्ट पर, रात 10 बजे बंद हो रहा शहर

Delhi blast effect moradabad police alert: दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में सख्ती बढ़ा दी है। सामान्य दिनों में जहां चाय, नाश्ते और अन्य फूड स्टॉल रात 12 बजे तक खुले रहते थे, वहीं अब उन्हें रात 10 बजे तक बंद करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।