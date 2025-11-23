Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन, धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, अब एजेंसियां कर रही गहन जांच

Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन | Image Source - 'X' @IANS
Delhi Blast moradabad ats investigation: दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपियों की सहयोगी डॉ. शाहीन के मुरादाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि यह कार्यक्रम किसने आयोजित कराया था और इसमें शामिल लोगों में कौन-कौन थे। डॉ. शाहीन के इस दौरे की जानकारी मिलते ही जांच और निगरानी को तेज कर दिया गया है।
यूपी एटीएस ने दिल्ली बम धमाके में मुरादाबाद के तीन डॉक्टरों से पूछताछ की है। बताया जाता है कि ये तीनों डॉक्टर मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन और डॉ. आदिल के संपर्क में थे। धमाके की घटना के बाद तीनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए, जिससे संदेह और गहरा गया है। एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही हैं।
धमाके से पहले भी आतंकी गतिविधियों का इतिहास मुरादाबाद से जुड़ा रहा है। 27 अक्टूबर 2017 को एटीएस ने सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ निवासी आतंकी फरहान को बरवालान से गिरफ्तार किया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे 2007 में पोटा के तहत पकड़ा था, सजा काटने के बाद वह जमानत पर बाहर आया और मुरादाबाद में छिप गया था।
5 मई 2023 को मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मिलक गुलड़िया से संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया था। वह जयपुर में दीनी तालीम लेने गया था और वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फिरदौस के संपर्क में आ गया। फिरदौस की मदद से वह अनंतनाग पहुंचा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली।
धमाके से जुड़े डॉक्टरों की साथी डॉ. शाहीन के मुरादाबाद मंडल में आने की पुष्टि होने के बाद एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि उस समय वह कितने लोगों से मिली थी और उसका स्थानीय नेटवर्क किसके साथ जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब इस कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों और उपस्थित व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है।
धमाके के बाद मुरादाबाद मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर जिलों में 100 से ज्यादा कश्मीर के डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि कई मदरसों में कश्मीर के छात्र और शिक्षक मौजूद हैं। एटीएस और अन्य एजेंसियां इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मुलाकात सूची की जांच कर रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि अक्टूबर माह में इन्होंने किस-किस स्थान का दौरा किया।
शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किरायेदारों के सत्यापन का अभियान चलाया गया है। एक सप्ताह में 2500 से ज्यादा किरायेदारों का सत्यापन किया जा चुका है। सिविल लाइंस, कोतवाली, नागफनी, मुगलपुरा, कटघर, मझोला, पाकबड़ा और मूंढापांडे थाना क्षेत्रों में यह अभियान जारी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। साथ ही शहर भर में पार्किंग स्थलों के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और खराब कैमरों की मरम्मत कराई जा रही है।
