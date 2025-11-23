Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन, धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, अब एजेंसियां कर रही गहन जांच

शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किरायेदारों के सत्यापन का अभियान चलाया गया है। एक सप्ताह में 2500 से ज्यादा किरायेदारों का सत्यापन किया जा चुका है। सिविल लाइंस, कोतवाली, नागफनी, मुगलपुरा, कटघर, मझोला, पाकबड़ा और मूंढापांडे थाना क्षेत्रों में यह अभियान जारी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। साथ ही शहर भर में पार्किंग स्थलों के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और खराब कैमरों की मरम्मत कराई जा रही है।