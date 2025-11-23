Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन, धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, अब एजेंसियां कर रही गहन जांच

Delhi Blast Connection: दिल्ली बम धमाके की जांच मुरादाबाद तक पहुंच गई है। मुख्य आरोपियों की सहयोगी डॉ. शाहीन के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी के बाद ATS, NIA और स्पेशल सेल ने जांच तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 23, 2025

delhi blast sambhal moradabad dr shaheen religious event ats investigation

Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन | Image Source - 'X' @IANS

Delhi Blast moradabad ats investigation: दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपियों की सहयोगी डॉ. शाहीन के मुरादाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि यह कार्यक्रम किसने आयोजित कराया था और इसमें शामिल लोगों में कौन-कौन थे। डॉ. शाहीन के इस दौरे की जानकारी मिलते ही जांच और निगरानी को तेज कर दिया गया है।

तीन डॉक्टरों से पूछताछ, मोबाइल स्विच ऑफ पाए गए

यूपी एटीएस ने दिल्ली बम धमाके में मुरादाबाद के तीन डॉक्टरों से पूछताछ की है। बताया जाता है कि ये तीनों डॉक्टर मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन और डॉ. आदिल के संपर्क में थे। धमाके की घटना के बाद तीनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए, जिससे संदेह और गहरा गया है। एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही हैं।

पहले भी मुरादाबाद रहा है आतंकियों का ठिकाना

धमाके से पहले भी आतंकी गतिविधियों का इतिहास मुरादाबाद से जुड़ा रहा है। 27 अक्टूबर 2017 को एटीएस ने सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ निवासी आतंकी फरहान को बरवालान से गिरफ्तार किया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे 2007 में पोटा के तहत पकड़ा था, सजा काटने के बाद वह जमानत पर बाहर आया और मुरादाबाद में छिप गया था।

2023 में भी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ

5 मई 2023 को मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मिलक गुलड़िया से संदिग्ध आतंकी अहमद रजा को गिरफ्तार किया गया था। वह जयपुर में दीनी तालीम लेने गया था और वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी फिरदौस के संपर्क में आ गया। फिरदौस की मदद से वह अनंतनाग पहुंचा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली।

डॉ. शाहीन के संपर्कों की जांच में जुटी एजेंसियां

धमाके से जुड़े डॉक्टरों की साथी डॉ. शाहीन के मुरादाबाद मंडल में आने की पुष्टि होने के बाद एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि उस समय वह कितने लोगों से मिली थी और उसका स्थानीय नेटवर्क किसके साथ जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब इस कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों और उपस्थित व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है।

कश्मीरी डॉक्टरों और मदरसे के छात्रों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही

धमाके के बाद मुरादाबाद मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर जिलों में 100 से ज्यादा कश्मीर के डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि कई मदरसों में कश्मीर के छात्र और शिक्षक मौजूद हैं। एटीएस और अन्य एजेंसियां इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मुलाकात सूची की जांच कर रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि अक्टूबर माह में इन्होंने किस-किस स्थान का दौरा किया।

ढाई हजार से अधिक किरायेदारों का सत्यापन पूरा

शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किरायेदारों के सत्यापन का अभियान चलाया गया है। एक सप्ताह में 2500 से ज्यादा किरायेदारों का सत्यापन किया जा चुका है। सिविल लाइंस, कोतवाली, नागफनी, मुगलपुरा, कटघर, मझोला, पाकबड़ा और मूंढापांडे थाना क्षेत्रों में यह अभियान जारी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। साथ ही शहर भर में पार्किंग स्थलों के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और खराब कैमरों की मरम्मत कराई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन, धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, अब एजेंसियां कर रही गहन जांच

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

fog safe device installed in 250 trains railway speed in winter moradabad
मुरादाबाद

UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

up rains forecast fog cold wave pollution alert uttar pradesh
मुरादाबाद

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

police chowki third degree torture bribery case ssp suspends incharge moradabad
मुरादाबाद

SIR प्रक्रिया पर सवाल: बिहार में 65 लाख नाम कटने का हवाला देकर मतदाता बोले- हमारी बारी भी न आ जाए!

voter list revision blo not reaching voters concern sir process complaints up
मुरादाबाद

नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: अगले दिन पन्नी में पैक की लाश, नमक डालकर गड्ढे में दबाया; हत्यारे ने बताई पूरी कहानी

moradabad murder case alcohol killing body buried in field
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.