मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, अस्पताल व्यवस्थाओं पर भी रहेगा फोकस

मुरादाबाद दौरे के अंत में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। इस बैठक में शहर की स्वास्थ्य सेवाओं, विकास परियोजनाओं, सफाई व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों को योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए जा सकते हैं। डिप्टी CM का यह दौरा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।