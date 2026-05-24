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मुरादाबाद

मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, अस्पताल व्यवस्थाओं पर भी रहेगा फोकस

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुरादाबाद दौरे के दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 24, 2026

deputy cm brajesh pathak moradabad visit news

मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

Deputy CM Brajesh Pathak Moradabad:उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने डिप्टी CM का स्वागत करते हुए उन्हें शहर की विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी CM के दौरे को लेकर शहर में पहले से ही प्रशासन सतर्क दिखाई दिया और कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई।

विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा

मुरादाबाद दौरे के दौरान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से लेंगे और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी परखेंगे। सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। इस निरीक्षण के जरिए सरकार विकास कार्यों की जमीनी स्थिति जानने का प्रयास करेगी।

सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर रहेगा विशेष फोकस

डिप्टी CM अपने दौरे के दौरान सरकारी अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रही है और इसी कड़ी में यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हनुमान वाटिका और संविधान पार्क का भी करेंगे दौरा

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक शहर के प्रमुख स्थलों हनुमान वाटिका और संविधान पार्क का भी दौरा करेंगे। इन स्थलों पर चल रहे सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का निरीक्षण कर वे अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि शहर को पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए कई अहम निर्देश भी दिए जा सकते हैं। डिप्टी CM के इस दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक

मुरादाबाद दौरे के अंत में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। इस बैठक में शहर की स्वास्थ्य सेवाओं, विकास परियोजनाओं, सफाई व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों को योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए जा सकते हैं। डिप्टी CM का यह दौरा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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Published on:

24 May 2026 01:54 pm

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