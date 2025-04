मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कारोबारी के घर लूटकांड में थे शामिल, दो फरार

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल होकर गिरफ्तार किए गए, जबकि दो फरार हो गए। बदमाशों ने तीन दिन पहले एक रियल स्टेट कारोबारी के घर लूट की थी।

मुरादाबाद•Apr 19, 2025 / 08:40 am• Mohd Danish

Encounter between police and criminals in Moradabad: मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के पंडित नगला में तीन दिन पहले रियल स्टेट कारोबारी शमशुर रहमान के घर हुई लूट की वारदात के आरोपियों से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ पंडित नगला-शहीदाबाद रोड पर हुई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए, जबकि दो अन्य फरार हो गए।

तीन लाख 70 हजार रुपये और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद पुलिस ने बदमाशों के पास से तीन लाख 70 हजार रुपये नकद और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है। घायल बदमाशों की पहचान शकीबुल उर्फ साकिबुल पुत्र बाबू और वारिस उर्फ चुल्ली पुत्र असलम, निवासी पंडित नगला के रूप में हुई है। फरार बदमाशों की पहचान विशाल और उवैस के रूप में हुई है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। छत के रास्ते घर में घुसे थे नकाबपोश घटना बुधवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे की है जब नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते कारोबारी के घर में घुसे थे। बदमाशों ने अलमारी में रखी करीब 15 लाख रुपये की नकदी और 8 लाख रुपये के सोने के आभूषण लूट लिए। इसके बाद कारोबारी को टॉयलेट में बंद कर फरार हो गए। काफी देर तक कारोबारी ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उनकी पत्नी तक नहीं पहुंच सकी। सुबह लगभग 10 बजे बेटी मिद्धत के घर आने पर दरवाजा खोला गया और फिर कारोबारी को बंधन मुक्त कराया गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। चेकिंग के दौरान मिली सफलता कटघर पुलिस ने कारोबारी की तहरीर के आधार पर चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया था। गुरुवार देर रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक पर आते दो युवकों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शकीबुल और वारिस के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी पढ़ें यूपी में मौसम ने फिर बदला मिजाज, गरज-चमक के साथ बारिश, गिर सकते हैं ओले, जानें IMD अपडेट एसपी सिटी ने दी जानकारी एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। घायल बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। घायल बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।