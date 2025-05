उधारी के पैसे मांगने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, महिलाएं भी हुईं शामिल, चले लात-घूंसे

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में उधारी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं ने भी झगड़े में हिस्सा लिया।

मुरादाबाद•May 20, 2025 / 06:45 pm• Mohd Danish

उधारी के पैसे मांगने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट..

Fight between two parties in Moradabad: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में उधारी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी हाथापाई में उतर आईं। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।