मुरादाबाद में मंदिर गए परिवार के बंद घर में लगी आग, 2 लाख का सामान जलकर खाक

Moradabad News: नवरात्रि के अवसर पर मंदिर दर्शन को गए परिवार के बंद घर में अचानक भीषण आग लग गई।

मुरादाबाद•Apr 06, 2025 / 11:49 am• Mohd Danish

Fire broke out in closed house in Moradabad: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक बंद मकान में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग नवरात्रि के अवसर पर लाल बाग काली माता मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। इसी दौरान बंद पड़े मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़क उठी।

इलाके में मची अफरा-तफरी मकान से उठती आग की लपटें देखकर आस-पड़ोस में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मकान मालिक विष्णलाल और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर राख घटना में घर के अंदर रखा लगभग 2 लाख रुपये का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। विष्णलाल ने बताया कि वह अस्पतालों की लॉन्ड्री का कार्य करते हैं और घर पर कई अस्पतालों के कपड़े रखे हुए थे, जो आग में पूरी तरह जल गए। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा आग का कारण दमकल अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। हालांकि, हर एंगल से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

