नौकरानी की होने वाली थी शादी: महिला पुलिसकर्मी के घर से गहने और मेकअप किट लेकर हुई फरार

महिला पुलिसकर्मी के घर से गहने और मेकअप किट लेकर हुई फरार..
Maid steals jewelry Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के दीन दयाल नगर में एक महिला पुलिसकर्मी के घर से हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती ने अपने होने वाले विवाह की तैयारी के लिए नकदी, सोने-चांदी के जेवर और मेकअप का सामान चोरी किया था। मामले का खुलासा होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है, क्योंकि जिस घर में भरोसे के साथ नौकरानी को रखा गया था, वहीं से चोरी की वारदात अंजाम दी गई।
एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि गलशहीद थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर माधुरी वार्ष्णेय अपने परिवार के साथ दीन दयाल नगर में किराये के मकान में रहती हैं। करीब एक माह पहले उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल और घरेलू कामकाज के लिए मझोला थाना क्षेत्र के भोगपुर मिठौनी भूड़ निवासी कीर्ति को नौकरी पर रखा था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, जिससे परिवार को उस पर पूरा भरोसा हो गया।
17 जनवरी को माधुरी और उनके पति दोनों ड्यूटी पर चले गए थे। इसी दौरान नौकरानी कीर्ति ने बच्चे को घर में अकेला छोड़ दिया और मौके का फायदा उठाकर घर से नकदी, सोने-चांदी के जेवर और मेकअप का सामान समेट लिया। शाम को जब माधुरी घर लौटीं तो कीर्ति घर में मौजूद नहीं थी और बच्चा रोता हुआ मिला। कमरे और अलमारी की जांच करने पर उन्हें चोरी का पता चला।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सुराग जुटाते हुए कीर्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी कुछ माह बाद शादी होने वाली है और उसी के लिए उसने कीमती सामान चोरी किया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है।
सोमवार शाम पुलिस ने आरोपी युवती को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि लोगों के घरों में काम करने वालों के प्रति भरोसे का दुरुपयोग न हो और कानून का डर बना रहे।
