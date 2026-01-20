नौकरानी की होने वाली थी शादी: महिला पुलिसकर्मी के घर से गहने और मेकअप किट लेकर हुई फरार

एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि गलशहीद थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर माधुरी वार्ष्णेय अपने परिवार के साथ दीन दयाल नगर में किराये के मकान में रहती हैं। करीब एक माह पहले उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल और घरेलू कामकाज के लिए मझोला थाना क्षेत्र के भोगपुर मिठौनी भूड़ निवासी कीर्ति को नौकरी पर रखा था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, जिससे परिवार को उस पर पूरा भरोसा हो गया।