कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

Fog safe device installed in 250 trains: सर्दियों और गहरी धुंध में ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इज्जतनगर मंडल ने बड़ी तैयारी की है। मंडल की कुल 250 ट्रेनों में आधुनिक जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस लगा दी गई है, जिससे अब कोहरे के दौरान भी ट्रेनें तेज रफ्तार से चल सकेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि संरक्षित ट्रेन संचालन रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी लक्ष्य के लिए मंडल के सभी रेल सेक्शन्स में आवश्यक तकनीकी सुधार पूरे कर लिए गए हैं।