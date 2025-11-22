कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: AI Generated Image
Fog safe device installed in 250 trains: सर्दियों और गहरी धुंध में ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इज्जतनगर मंडल ने बड़ी तैयारी की है। मंडल की कुल 250 ट्रेनों में आधुनिक जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस लगा दी गई है, जिससे अब कोहरे के दौरान भी ट्रेनें तेज रफ्तार से चल सकेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि संरक्षित ट्रेन संचालन रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी लक्ष्य के लिए मंडल के सभी रेल सेक्शन्स में आवश्यक तकनीकी सुधार पूरे कर लिए गए हैं।
रेलवे ने महत्वपूर्ण सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप, लाइन मार्किंग तथा लेवल क्रॉसिंग बैरियरों पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग की व्यवस्था की है ताकि कम दृश्यता में भी लोको पायलटों को संकेत स्पष्ट दिखाई दें। अब तक कोहरे में ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति 60 किमी प्रतिघंटा थी, लेकिन फॉग सेफ डिवाइस लगने के बाद यह सीमा 75 किमी प्रतिघंटा कर दी गई है। इससे कोहरे के दौरान ट्रेनों की गति में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।
रेलवे के अनुसार इस डिवाइस से लोको पायलटों को आगामी सिग्नलों की सटीक जानकारी लगातार मिलती रहती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और अब फॉग सिग्नल मैन तैनात करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सभी लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को सुरक्षित संचालन संबंधी काउंसिलिंग भी की गई है। मंडल की यात्री एवं मालगाड़ियों में फॉग पास डिवाइस का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है।
यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए मुरादाबाद मंडल ने छह महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि 14207 मां बेहला देवी प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस में 22 से 28 नवंबर तक और 14208 दिल्ली-मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा।
इसके साथ ही 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस में 24 से 30 नवंबर तक, 14206 दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में 23 से 29 नवंबर तक, 22420 आनंद विहार टर्मिनल-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस में 22 से 27 नवंबर तक, और 22419 में 23 से 28 नवंबर तक एक स्लीपर कोच अतिरिक्त लगाया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह फैसला यात्रियों को भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे अधिक लोग आरामदायक तरीके से यात्रा कर सकें।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग