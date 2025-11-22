Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

Railway News: सर्दियों के कोहरे में ट्रेन संचालन को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए इज्जतनगर मंडल की 250 ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगा दी गई है, जिससे अधिकतम गति 60 से बढ़कर 75 किमी प्रति घंटा हो गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 22, 2025

fog safe device installed in 250 trains railway speed in winter moradabad

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: AI Generated Image

Fog safe device installed in 250 trains: सर्दियों और गहरी धुंध में ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इज्जतनगर मंडल ने बड़ी तैयारी की है। मंडल की कुल 250 ट्रेनों में आधुनिक जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस लगा दी गई है, जिससे अब कोहरे के दौरान भी ट्रेनें तेज रफ्तार से चल सकेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि संरक्षित ट्रेन संचालन रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी लक्ष्य के लिए मंडल के सभी रेल सेक्शन्स में आवश्यक तकनीकी सुधार पूरे कर लिए गए हैं।

रेलवे ने महत्वपूर्ण सिग्नल पोस्टों पर ल्यूमिनस स्ट्रिप, लाइन मार्किंग तथा लेवल क्रॉसिंग बैरियरों पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग की व्यवस्था की है ताकि कम दृश्यता में भी लोको पायलटों को संकेत स्पष्ट दिखाई दें। अब तक कोहरे में ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति 60 किमी प्रतिघंटा थी, लेकिन फॉग सेफ डिवाइस लगने के बाद यह सीमा 75 किमी प्रतिघंटा कर दी गई है। इससे कोहरे के दौरान ट्रेनों की गति में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

रेलवे के अनुसार इस डिवाइस से लोको पायलटों को आगामी सिग्नलों की सटीक जानकारी लगातार मिलती रहती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और अब फॉग सिग्नल मैन तैनात करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सभी लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को सुरक्षित संचालन संबंधी काउंसिलिंग भी की गई है। मंडल की यात्री एवं मालगाड़ियों में फॉग पास डिवाइस का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है।

मुरादाबाद मंडल की छह ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच

यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए मुरादाबाद मंडल ने छह महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि 14207 मां बेहला देवी प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस में 22 से 28 नवंबर तक और 14208 दिल्ली-मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा।

इसके साथ ही 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस में 24 से 30 नवंबर तक, 14206 दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में 23 से 29 नवंबर तक, 22420 आनंद विहार टर्मिनल-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस में 22 से 27 नवंबर तक, और 22419 में 23 से 28 नवंबर तक एक स्लीपर कोच अतिरिक्त लगाया जाएगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह फैसला यात्रियों को भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे अधिक लोग आरामदायक तरीके से यात्रा कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Railway news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 10:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

up rains forecast fog cold wave pollution alert uttar pradesh
मुरादाबाद

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

police chowki third degree torture bribery case ssp suspends incharge moradabad
मुरादाबाद

SIR प्रक्रिया पर सवाल: बिहार में 65 लाख नाम कटने का हवाला देकर मतदाता बोले- हमारी बारी भी न आ जाए!

voter list revision blo not reaching voters concern sir process complaints up
मुरादाबाद

नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: अगले दिन पन्नी में पैक की लाश, नमक डालकर गड्ढे में दबाया; हत्यारे ने बताई पूरी कहानी

moradabad murder case alcohol killing body buried in field
मुरादाबाद

दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी ने खाया जहर, पति ट्रेन के सामने कूदा; दोनों की मौत, बच्चे हो गए अनाथ

moradabad husband wife suicide tragedy
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.