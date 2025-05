गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी, इस साल 4268 शादियों का जिम्मा उठाएगी सरकार, शासन ने तय किया लक्ष्य

Moradabad News: वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुरादाबाद मंडल के निर्धन वर्गों की बेटियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना के तहत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मुरादाबाद•May 07, 2025 / 07:04 pm• Mohd Danish

Government will arrange marriage of 4268 daughters in Moradabad: उपनिदेशक समाज कल्याण शैलेंद्र कुमार गौतम ने जानकारी दी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में मुरादाबाद मंडल के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

पात्रता की शर्तें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है- आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा- वधू की आयु विवाह तिथि पर कम से कम 18 वर्ष है। वर की आयु कम से कम 21 वर्ष। दस्तावेज़- आयु प्रमाण हेतु स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जारी) आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक आवेदक http://shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा संचालित की जा रही है। विशेष प्राथमिकताएं और अन्य नियम पति की मृत्यु के बाद निराश्रित विधवा या दिव्यांग महिला को वरीयता दी जाएगी। शादी की तिथि का प्रमाण जैसे विवाह कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक किया जा सकता है। यह भी पढ़ें मुरादाबाद मंडल में मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट की तैयारी, नागरिकों को दी गई सुरक्षा ट्रेनिंग जनपदवार लक्ष्य निर्धारण मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य तय किए गए हैं। अमरोहा- अनुसूचित जाति – 384, सामान्य वर्ग – 240 बिजनौर- अनुसूचित जाति – 950, सामान्य वर्ग – 456 संभल- अनुसूचित जाति – 438, सामान्य वर्ग – 288 मुरादाबाद- अनुसूचित जाति – 477, सामान्य वर्ग – 344 रामपुर- अनुसूचित जाति – 371, सामान्य वर्ग – 320 समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र आवेदकों को समयबद्ध लाभ दिलाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।