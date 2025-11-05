यूपी में 402 करोड़ की GST चोरी का महाघोटाला, फर्जी फर्में खोलने वाले मास्टरमाइंड की क्राइम कुंडली SIT के हाथ लगी

GST 402 Crore Scam: उत्तर प्रदेश में उजागर हुए 402 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में राज्य कर विभाग ने मास्टरमाइंड अंकित कुमार की पूरी क्राइम कुंडली एसआईटी को सौंप दी है। जांच में सामने आया कि लखनऊ निवासी अंकित ने 22 राज्यों में 144 फर्जी फर्में खड़ी कर 1960 करोड़ का काल्पनिक टर्नओवर दिखाया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारी भरकम टैक्स चोरी को अंजाम दिया। विभाग ने आरोपी से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।