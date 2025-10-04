Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Weather Forecast: देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मानसून की वापसी को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 04, 2025

Heavy rain for the next 5 days clouds will rain heavily in these districts on October 5, 6, 7 and 8

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश | Image Source - Pinterest

Weather Forecast: देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मानसून की वापसी को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को देश के अलग-अलग हिसों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

एक ताजा पश्चिमी विक्षोक्ष एक्टिव होने से देश में फिर से बारिश का दौरा शुरू होने वाला है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 5,6,7 और 8 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोक्ष का असर यूपी पर भी पड़ेगा।

यूपी में करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 5 और 6 अक्टूबर को यूपी के अलग-अलग इलाकों में को भारी हो सकती है। खासतौर पर 7 अक्टूकर को तूफानी बारिश की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ, बहराइच, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बंदायू, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर आदि जिलों में 5 से 7 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 40 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है।

उत्तराखंड में कब होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 6 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश होगी। खासतौर पर 6 अक्टूबर को कुछ स्‍थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है

दक्षिण भारत में मूसलधार बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, तमिलनाडु में 4,5,7 और 9 अक्टूबर, असम और मेघालय में 4,5,8 और अक्टूबर, कर्नाटक में 4 से 8 अक्टूबर के तक भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर तमिलनाडू में 5 और 6 अक्टूबर को बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश कब होगी

दिल्ली और एनसीआर में 5 से 8 अक्टूबर के बीच अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 5 से 8 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और तूफान की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

