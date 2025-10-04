अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Weather Forecast: देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मानसून की वापसी को देखते हुए मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को देश के अलग-अलग हिसों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।