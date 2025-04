मुरादाबाद में सड़क पर शव रखकर हाईवे जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में युवक निखिल पाल की हत्या के विरोध में परिजनों ने मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ।

मुरादाबाद•Apr 22, 2025 / 03:51 pm• Mohd Danish

Highway jammed by keeping dead body on road in Moradabad: मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में युवक निखिल पाल की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को गुस्साए परिजनों ने मृतक का शव मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

