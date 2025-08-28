पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, चप्पलों से की पिटाई, हाथ-पैर बांधकर घसीटा

Wife beats husband slippers in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा के मुहल्ला बड़ा मंदिर इलाके में बुधवार सुबह उस समय हंगामा मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला ने मौके पर हंगामा करते हुए दोनों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते मामला सनसनीखेज हो गया।
जानकारी के अनुसार, युवक पिछले 20 दिनों से अपने घर नहीं गया था। इस दौरान वह पाकबड़ा में ही एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे जब उसने अपने पति को उस महिला के साथ देखा तो वह आगबबूला हो उठी और शोर मचाते हुए दोनों को पकड़ लिया।
पत्नी ने गुस्से में आकर पति और महिला दोनों को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने अपने मायके वालों को भी मौके पर बुला लिया। मायके वालों ने पहुंचकर पति के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे खींचते हुए सड़क पर घसीटा। इस नजारे को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले गई। वहां पति-पत्नी के परिजन भी आ पहुंचे। काफी देर तक चली बातचीत और समझौते के बाद मामला शांत कराया गया। पत्नी अपने पति को अपने साथ लेकर चली गई जबकि दूसरी महिला को पुलिस ने अलग भेज दिया।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हो गया है। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर नहीं दी है, इसलिए आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।