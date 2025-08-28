Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, चप्पलों से की पिटाई, हाथ-पैर बांधकर घसीटा

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साई पत्नी ने दोनों को चप्पलों से पीटा, मायके वालों की मदद से पति के हाथ-पैर बांधकर सड़क पर घसीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को थाने ले जाकर समझौता कराया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 28, 2025

husband wife affair wife beats husband slippers police moradabad
पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा | Image Source - Social Media 'FB'

Wife beats husband slippers in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा के मुहल्ला बड़ा मंदिर इलाके में बुधवार सुबह उस समय हंगामा मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला ने मौके पर हंगामा करते हुए दोनों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते मामला सनसनीखेज हो गया।

20 दिन से घर छोड़कर दूसरी महिला संग रह रहा था पति

जानकारी के अनुसार, युवक पिछले 20 दिनों से अपने घर नहीं गया था। इस दौरान वह पाकबड़ा में ही एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे जब उसने अपने पति को उस महिला के साथ देखा तो वह आगबबूला हो उठी और शोर मचाते हुए दोनों को पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

अमरोहा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! एसपी ने 10 चौकी इंचार्ज, एक इंस्पेक्टर, तीन दरोगा और 56 सिपाहियों का किया तबादला
अमरोहा
amroha police transfer sp amit kumar anand

भीड़ के सामने चप्पलों से पिटाई

पत्नी ने गुस्से में आकर पति और महिला दोनों को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने अपने मायके वालों को भी मौके पर बुला लिया। मायके वालों ने पहुंचकर पति के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे खींचते हुए सड़क पर घसीटा। इस नजारे को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस पहुंची, तीनों को थाने ले गई

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले गई। वहां पति-पत्नी के परिजन भी आ पहुंचे। काफी देर तक चली बातचीत और समझौते के बाद मामला शांत कराया गया। पत्नी अपने पति को अपने साथ लेकर चली गई जबकि दूसरी महिला को पुलिस ने अलग भेज दिया।

पुलिस का बयान

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हो गया है। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर नहीं दी है, इसलिए आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 02:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, चप्पलों से की पिटाई, हाथ-पैर बांधकर घसीटा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.