पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, चप्पलों से की पिटाई, हाथ-पैर बांधकर घसीटा

Wife beats husband slippers in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा के मुहल्ला बड़ा मंदिर इलाके में बुधवार सुबह उस समय हंगामा मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला ने मौके पर हंगामा करते हुए दोनों की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते मामला सनसनीखेज हो गया।