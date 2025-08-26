आंजनेय कुमार सिंह को यूपी में सातवां एक्सटेंशन, आजम खान को हिलाने वाले IAS अफसर को मिली नई जिम्मेदारी

IAS anjaneya kumar singh 7th extension in up: सिक्किम काडर के IAS अफसर आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) को उत्तर प्रदेश में एक और साल के लिए डेपुटेशन एक्सटेंशन मिल गया है। 2005 बैच के आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) 2015 में अखिलेश यादव सरकार के समय अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे। इस बार उनकी छठी मियाद पूरी होने के बाद यह माना जा रहा था कि उन्हें सिक्किम काडर में लौटना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उन्हें यूपी में ही रखने का फैसला किया।