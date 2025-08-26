Patrika LogoSwitch to English

आंजनेय कुमार सिंह को यूपी में सातवां एक्सटेंशन, आजम खान को हिलाने वाले IAS अफसर को मिली नई जिम्मेदारी

IAS Anjaneya Kumar Singh: सिक्किम काडर के IAS अफसर आंजनेय कुमार सिंह को यूपी में सातवां डेपुटेशन एक्सटेंशन मिला। रामपुर में आजम खान के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रसिद्ध आंजनेय अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर यूपी में एक साल और सेवा देंगे।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 26, 2025

ias anjaneya kumar singh extension up azam khan action
आंजनेय कुमार सिंह को यूपी में सातवां एक्सटेंशन | Image Source - Social Media 'X'

IAS anjaneya kumar singh 7th extension in up: सिक्किम काडर के IAS अफसर आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) को उत्तर प्रदेश में एक और साल के लिए डेपुटेशन एक्सटेंशन मिल गया है। 2005 बैच के आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) 2015 में अखिलेश यादव सरकार के समय अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे। इस बार उनकी छठी मियाद पूरी होने के बाद यह माना जा रहा था कि उन्हें सिक्किम काडर में लौटना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उन्हें यूपी में ही रखने का फैसला किया।

प्रशासनिक क्षमता के कारण सीएम की नजर में आए

आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) की पिछली पोस्टिंग मुरादाबाद मंडल आयुक्त के पद पर थी। इससे पहले उन्होंने रामपुर में दो साल की तैनाती के दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की थी, जिससे उन्हें देश भर में पहचान मिली। प्रशासनिक दक्षता और निष्पक्ष कार्यशैली की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष नजर मिली और अब उन्हें एक साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिला है।

यूपी और सिक्किम दोनों काडरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) के सिक्किम काडर में लगभग 8 साल सेवा देने के बाद, वे उत्तर प्रदेश में लगातार 11वें साल की सेवा शुरू करेंगे। उन्हें पहले चार साल और दो बार छह-छह महीने के एक्सटेंशन मिल चुके हैं। यूपी में उनका प्रशासनिक सफर 2015 में सिंचाई और जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद बुलंदशहर, फतेहपुर, रामपुर और मुरादाबाद में उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ीं।

नए एक्सटेंशन के बाद संभावित नई जिम्मेदारी

आंजनेय कुमार सिंह (Anjaneya Kumar Singh) की प्रशासनिक छवि और निष्पक्ष कार्यशैली के चलते अब संभावना है कि यूपी सरकार उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपे। मऊ जिले के सलाहाबाद के रहने वाले आंजनेय सिंह के पिता डॉ. महेंद्र सिंह भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अब यूपी में सातवां डेपुटेशन एक्सटेंशन मिलने के साथ ही उनका प्रशासनिक अनुभव और भी व्यापक हो गया है।

