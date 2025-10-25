अगले 48 घंटों में तूफानी बारिश, 31 अक्टूबर तक इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

UP Rains Alert News Hindi: उत्तर प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। दिवाली के बाद से मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है। सुबह और रात के समय धुंध छाने लगी है, जिससे ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी बनी रहती है।