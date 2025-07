बेटी के जन्म से नाखुश था पिता, बेटे की चाह में हैवान बना पति, अस्पताल में पत्नी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Husband killed his wife in hospital Moradabad UP: एक ओर सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर समाज में बेटे की चाहत आज भी औरत की जान की कीमत पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। अस्पताल में ही पत्नी की पिटाई करने वाला पति, आखिरकार छह दिन बाद उसे मौत के घाट उतार कर फरार हो गया।