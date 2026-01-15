भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान, यूरोपीय बाजारों के द्वार खुले

जर्मनी के साथ खनिज व्यापार सहयोग से पीतल, निकल और अन्य जरूरी धातुओं की आपूर्ति में स्थिरता आएगी। इससे कच्चे माल की अनिश्चितता कम होगी और उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, तकनीकी साझेदारी के जरिए जर्मन डिजाइन और आधुनिक तकनीक का लाभ मुरादाबाद के कारीगरों तक पहुंचेगा, जिससे उत्पादों की फिनिशिंग, टिकाऊपन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।