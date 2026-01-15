15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान, यूरोपीय बाजारों के द्वार खुले

Moradabad Handicraft: भारत-जर्मनी के बीच हुए रणनीतिक समझौतों से मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। वीजा-मुक्त यात्रा, तकनीकी सहयोग और यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच से निर्यात, रोजगार और कारोबार को नई गति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 15, 2026

india germany deal moradabad handicraft

भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान..

India Germany Deal: बदलते वैश्विक आर्थिक हालात के बीच भारत और जर्मनी के बीच हुए हालिया रणनीतिक समझौतों का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को मिलने जा रहा है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ की उच्चस्तरीय बैठक के बाद कुल 19 अहम समझौतों पर सहमति बनी।

जिनसे मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान और नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। पीतल, एल्यूमिनियम और कांच से बने उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार अब पहले से कहीं अधिक सुलभ होंगे, जिससे निर्यात बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

वीजा-मुक्त यात्रा से व्यापार मेलों में सीधा संपर्क आसान

इन समझौतों का एक बड़ा लाभ वीजा-मुक्त अल्पकालिक यात्रा को लेकर है। अब मुरादाबाद के कारोबारी जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में बिना वीजा की जटिल प्रक्रिया के भाग ले सकेंगे। इससे यूरोपीय खरीदारों से सीधा संवाद, उत्पादों की बेहतर प्रस्तुति और नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

मुरादाबाद हस्तशिल्प निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवेद उर रहमान का कहना है कि यह कदम स्थानीय उद्योग को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करेगा, बशर्ते गुणवत्ता, समयबद्ध आपूर्ति और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

खनिज और तकनीकी सहयोग

जर्मनी के साथ खनिज व्यापार सहयोग से पीतल, निकल और अन्य जरूरी धातुओं की आपूर्ति में स्थिरता आएगी। इससे कच्चे माल की अनिश्चितता कम होगी और उत्पादन लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, तकनीकी साझेदारी के जरिए जर्मन डिजाइन और आधुनिक तकनीक का लाभ मुरादाबाद के कारीगरों तक पहुंचेगा, जिससे उत्पादों की फिनिशिंग, टिकाऊपन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

नए कॉरपोरेट ऑर्डर की उम्मीद

भारत-जर्मनी के बीच रक्षा और रेलवे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का अप्रत्यक्ष लाभ मुरादाबाद के औद्योगिक हस्तशिल्प को भी मिल सकता है। कॉरपोरेट और संस्थागत ऑर्डर बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं।

इसके साथ ही यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में उठाए जा रहे कदम भविष्य में शुल्क और नियमों की बाधाओं को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह समझौते मुरादाबाद को केवल एक पारंपरिक हस्तशिल्प केंद्र से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक निर्यात हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 02:34 pm

Published on:

15 Jan 2026 02:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान, यूरोपीय बाजारों के द्वार खुले

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather Alert: शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, यूपी में 48 घंटे भारी, जीरो विजिबिलिटी का खतरा

up weather alert fog cold wave
मुरादाबाद

यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

up weather update 15 jan fog orange alert
मुरादाबाद

500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार, अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 से जगी नई उम्मीद

moradabad exporters ambiente frankfurt 2026
मुरादाबाद

रशियन ठुमकों से सियासत तक: मुरादाबाद की न्यू ईयर पार्टी में नेता, सट्टेबाज और शराब कारोबारी एक ही फ्रेम में

moradabad russian dance party viral video
मुरादाबाद

बिन ब्याही मां बनी पत्नी, नवजात को मिला पिता; FIR दर्ज होते ही लाइन पर आया ‘बेवफा’ सिपाही

trainee constable marriage after fir moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.