UP Rains: यूपी में अलगे 36 घंटे तक होगी बारिश, बिजली गिरने की भी संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी

UP Rains: यूपी के कई जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है। बुधवार को भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद•Sep 18, 2024 / 12:36 pm• Mohd Danish

UP Rains Alert for Next 36 Hours: यूपी के मुरादाबाद मंडल सहित प्रदेश में अगले 36 घंटे तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सोमवार को मुरादाबाद में शुरू हुई हल्की बरसात बुधवार सुबह तक चालू है। 21 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक और बारिश की संभावना बनी रहेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बरसात के साथ ही 30 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 21 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 18 से 21 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 22 और 23 सितंबर को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।