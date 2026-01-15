UP Weather Alert: शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, यूपी में 48 घंटे भारी, जीरो विजिबिलिटी का खतरा

UP Weather Alert Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर गंभीर करवट लेने जा रहा है। ठंड, शीत लहर और कोहरे का असर आने वाले 24 से 48 घंटों में और तेज होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा।