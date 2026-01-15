UP Weather Alert: शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, यूपी में 48 घंटे भारी, जीरो विजिबिलिटी का खतरा

शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक | Image - Pinterest
UP Weather Alert Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर गंभीर करवट लेने जा रहा है। ठंड, शीत लहर और कोहरे का असर आने वाले 24 से 48 घंटों में और तेज होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने से घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि आने वाले दो दिनों में कोहरे की तीव्रता और बढ़ सकती है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाएगी और सड़क व रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
मकर संक्रांति के दिन पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी वाला घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में सुबह के समय 100 से 600 मीटर तक दृश्यता दर्ज की गई है। इसी को देखते हुए कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
गुरुवार को जिन जिलों में घना कोहरा देखा गया, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक 16 जनवरी को प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में कोहरा और शीत लहर का जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। इसी दिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से 17 जनवरी को प्रदेश में कोहरे का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने से हाइवे और शहरों की सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो सकता है।
