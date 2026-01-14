यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

UP Weather Update 15 Jan: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। खासतौर पर तराई और पश्चिमी यूपी के इलाकों में कोहरा इतना घना हो सकता है कि दृश्यता शून्य के करीब पहुंच जाए। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने की आशंका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।