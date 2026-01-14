यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा | Image - Pinterest
UP Weather Update 15 Jan: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। खासतौर पर तराई और पश्चिमी यूपी के इलाकों में कोहरा इतना घना हो सकता है कि दृश्यता शून्य के करीब पहुंच जाए। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने की आशंका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली जैसे जिलों में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। इन इलाकों में हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।
तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी कोहरे का असर कम नहीं रहेगा। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में दिनभर धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे ठंड और गलन का असर और बढ़ सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार घने कोहरे के कारण सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात और सुबह के समय ठिठुरन और गलन लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें और सुरक्षित उपाय अपनाएं।
