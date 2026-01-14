14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

UP Weather: उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 14, 2026

up weather update 15 jan fog orange alert

यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा | Image - Pinterest

UP Weather Update 15 Jan: उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। खासतौर पर तराई और पश्चिमी यूपी के इलाकों में कोहरा इतना घना हो सकता है कि दृश्यता शून्य के करीब पहुंच जाए। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने की आशंका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

पश्चिमी यूपी में अत्यधिक घने कोहरे का खतरा

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली जैसे जिलों में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। इन इलाकों में हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

तराई और पूर्वी यूपी में भी कोहरे की चेतावनी

तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी कोहरे का असर कम नहीं रहेगा। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में दिनभर धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे ठंड और गलन का असर और बढ़ सकता है।

गलन और ठिठुरन से नहीं मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार घने कोहरे के कारण सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात और सुबह के समय ठिठुरन और गलन लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें और सुरक्षित उपाय अपनाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार, अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 से जगी नई उम्मीद

moradabad exporters ambiente frankfurt 2026
मुरादाबाद

रशियन ठुमकों से सियासत तक: मुरादाबाद की न्यू ईयर पार्टी में नेता, सट्टेबाज और शराब कारोबारी एक ही फ्रेम में

moradabad russian dance party viral video
मुरादाबाद

बिन ब्याही मां बनी पत्नी, नवजात को मिला पिता; FIR दर्ज होते ही लाइन पर आया ‘बेवफा’ सिपाही

trainee constable marriage after fir moradabad
मुरादाबाद

UP Politics: सपा में अंदरूनी गुटबाजी, सांसद बनाम पूर्व सांसद विवाद के बाद पार्टी ने कसी नकेल

UP Politics sp factionalism mp ex mp guidelines
मुरादाबाद

UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव, इलाके में दहशत; बेरहमी से की गई हत्या

up crime moradabad throat cut murder
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.